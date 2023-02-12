روسيا.. مصر مهتمة بالانضمام لـ«بريكس» وسندعم عضويتها الكاملة

عربيات ودوليات

القاهرة- الوكالات: صرح السفير الروسي لدى القاهرة غيورغي بوريسينكو، امس بأن مصر مهتمة بالانضمام إلى مجموعة «بريكس» وقد أعربت بالفعل عن رغبتها في ذلك. وقال بوريسينكو: «مصر مهتمة أيضاً بالانضمام إلى منظمة «بريكس» وقد أشارت بالفعل إلى رغبتها من خلال رسائل رسمية بعثت بها إلى جميع أعضاء المجموعة». وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا تدعم طلب مصر وستكون سعيدة عندما تصبح مصر عضوا كامل العضوية في منظمة «بريكس» مضيفا أنه «للقيام بذلك، يجب أن توافق المجموعة بشكل نهائي على قواعد وإجراءات التوسع. نأمل أن يحدث هذا في أقرب وقت». وفي وقت سابق، أعلن سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أن توسيع مجموعة «بريكس» سيساعد في تعزيز مكانة المنظمة في العالم. كما صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأنه في إطار القمة المقبلة (بريكس)، «سيتم إنشاء صيغة تواصل تشارك فيها عشرات الدول النامية». وتضم مجموعة «بريكس» كلا من: روسيا والصين والبرازيل والهند وجمهورية جنوب أفريقيا، ويبلغ إجمالي عدد السكان فيها 2.83 مليار نسمة «ما يشكل 42% من سكان العالم. وتحتل دول «بريكس» 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليونات دولار.