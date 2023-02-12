ميلان عاد إلى الانتصارات

دوليه

أعاد المهاجم المخضرم الفرنسي أوليفييه جيرو فريقه ميلان إلى سكة الانتصارات بتسجيله هدف الفوز أمام ضيفه تورينو 1-0 أول من أمس، في افتتاح منافسات المرحلة 22 من الدوري الإيطالي. وسجل ابن الـ 36 عاماً هدف النقاط الثلاث الذي اشعل جماهير ملعب «سان سيرو» بعدما تابع عرضية مواطنه تيو هرنانديز من الناحية اليسرى رأسية في شباك الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش-سافيتش (62).

ورفع جيرو، افضل هداف في منتخب «الديوك»، رصيده إلى 7 أهداف هذا الموسم في الدوري.

وكاد جيرو يفتتح التسجيل في وقت أبكر بعد تمريرة من الاسباني براهيم دياس تابعها تسديدة قوية بقدمه اليسرى، إلا أن الحارس تألق في صدها ولكنها تخطته ليعود وينقض عليها قبل أن تهز الشباك (56). وتقدم ميلان للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 41 نقطة بانتظار استكمال مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد تورينو عند 30 نقطة في المركز السابع.

واجرى بيولي 4 تغييرات مقارنة مع مباراة الخسارة أمام الجار إنتر 0-1 في المرحلة الماضية، فدفع بالرباعي البرتغالي رافايل لياو والبلجيكي أليكسيس ساليماكرز والألماني ماليك ثياو ودياس أساسياً.

وعاد المهاجم المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للجلوس على مقاعد البدلاء للمرة الاولى منذ 8 اشهر، من دون ان يدخل أرض الملعب. وغاب المهاجم البالغ 41 عاماً عن الملاعب منذ مايو من العام الماضي بعد جراحة في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى، مباشرة بعد فوز فريقه بلقب الدوري.

ووضع ميلان حداً للفترة الكارثية التي مرّ بها، اذ قبل فوزه هذه الأمسية كان قد خسر في آخر ثلاث مباريات له في «سيري أ»، كما لم يفز سوى مرة واحدة في 8 مباريات منذ مطلع العام الحالي، واهتزت شباكه 15 مرة في آخر 5 مباريات. وتحضر فريق المدرب ستيفانو بيولي بأفضل طريقة ممكنة قبل استضافته على ملعبه توتنهام الإنكليزي في ذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد غد. وعاد إبراهيموفيتش الذي ينتهي عقده نهاية الموسم إلى «روسونيري» في يناير 2020 بعد ثماني سنوات من رحيله وقاده للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.

وغاب مهاجم إنتر وباريس سان جرمان الفرنسي ومان يونايتد الإنكليزي السابق عن أمم أوروبا الأخيرة بعد جراحة في الركبة ذاتها عام 2021. ثم عانى من مشكلة في وتر العرقوب كلفته موقعه الأساسي في خط الهجوم لميلان لحساب جيرو.

وتتابع منافسات المرحلة، فيلعب في أبرز المباريات نابولي مع كريمونيزي ويوفنتوس مع فيورنتينا اليوم.

