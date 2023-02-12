سيلفا مستمر مع تشلسي

دوليه

مدّد تشلسي الإنكليزي عقد مدافعه المخضرم البرازيلي تياغو سيلفا حتى نهاية موسم 2023-2024، بحسب ما أعلن أول من أمس. ورغم انفاقه نحو 600 مليون دولار أميركي على لاعبين جدد هذا الموسم، بقي سيلفا حاجة ضرورية لفريق غرب لندن. وقال سيلفا (38 عاماً) الذي انضم للـ «بلوز» في صفقة قصيرة عام 2020 قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي «أنا سعيد لمواصلة مشواري مع البلوز». وتابع «عندما وقعت على عقدي الأول هنا، كان فقط لمدة سنة واحدة. دخلت الآن في الرابعة. لم أكن أتخيّل ذلك. لكنها لحظة رائعة حقاً بأن أوقع وابقى مع تشلسي». وتعرّض مالكو النادي اللندني إلى انتقادات بسبب نهجهم غير المدروس في سوق الانتقالات، في الموسم الأول مع الفريق. وأشادوا بخبرة وقيادة سيلفا الذي يكمل المواهب الشابة التي وقعوا معها لأمد طويل. وقال المالكان تود بوهلي وبهداد اغبالي «هو لاعب عالمي وأثبت ذلك على مدى السنين مع ناديه وبلاده».

