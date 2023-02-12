الجولة الـ 13: الصدارة على حالها

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ظل الوضع كما هو عليه في مقدمة ترتيب جدول الدوري الممتاز بعد نهاية الجولة الثالثة عشرة من المسابقة أول من أمس بفوز العربي على التضامن 4-0، وتعادل السالمية مع الفحيحيل 2-2. وشهدت الجولة قبلها فوز الكويت المتصدر على الساحل 2-1، والنصر على كاظمة 4-1، وتعادل القادسية مع الجهراء 1-1.

واحتفظ الأبيض الذي رفع رصيده إلى 26 بفارق الأربع نقاط عن أقرب منافسيه العربي صاحب الـ 22 نقطة، وظل كاظمة ثالثاً برصيد 19 نقطة رغم الخسارة القاسية أمام النصر، ثم الجهراء رابعاً بـ 18 نقطة، والنصر خامساً 17 نقطة، والسالمية والفحيحيل والقادسية برصيد 16 نقطة ويتفوق السالمية بفارق الأهداف، كما يتفوق القادسية على الفحيحيل في المواجهات بعد أن التقيا مرتين في الدوري، ويأتي التضامن في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، وأخيراً الساحل في قاع الترتيب بـ 9 نقاط.

ورغم أن الأبيض احتاج إلى هدف متأخر من رأس مهاجمه يوسف ناصر للتغلب على الساحل، إلا أن فريق المدرب البحريني علي عاشور يقدم مستويات مميزة، خصوصًا في الجانب الهجومي، والواضح أن الأبيض لن يتخلى عن الصدارة على الأقل حتى نهاية القسم الثاني. أما الساحل، فقد ظهر كالعادة بمستوى جيد لكن دون نتيجة وهو أمر تكرر كثيراً في الدوري وبات وضع الفريق محرجاً جداً.

وربما يكون العربي المتوج حديثاً بلقب كأس ولي العهد هو الرابح الأكبر في هذه الجولة بعد فوزه العريض على التضامن برباعية نظيفة في مباراة غاب عنها معظم لاعبي الأخضر الأساسيين، في حين ظهر التضامن الذي كان يملك أفضل خط دفاع في المسابقة بصورة باهتة جداً واستقبل 4 أهداف كان بالإمكان أن تتضاعف.

أما الخاسر الأكبر في المسابقة، فهو بلا شك كاظمة الذي تجرع مرارة الهزيمة القاسية 1-4 أمام النصر، وعاد البرتقالي إلى التذبذب في المستوى كما هي عادته في السنوات الأخيرة. وربما يكون لهذه النتيجة تأثير على مسيرة الفريق الذي أشرف عليه 3 مدربين منذ بداية الموسم.

وجاء الفوز برباعية بالوقت المناسب للنصر الذي خسر بالنتيجة ذاتها أمام الفحيحيل في الجولة الماضية، ولا شك أن الفوز الذي نقل الفريق من منطقة الخطر، سيمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة لمواصلة التقدم خصوصاً أنه يملك كل المقومات بوجود مدرب مميز وأسماء لامعة في كل الخطوط.

وواصل القادسية تعثراته بتعادله مع الجهراء، وتراجع إلى المركز الثامن وسط سخط جماهيري كبير، ورغم التحسن الطفيف بمستوى الأصفر بقيادة المدرب بوريس بونياك ومع الصفقات الجديدة، إلا أن النتائج ليست على مستوى الطموح، ومع ذلك فإنه من الواضح أن الفريق قادر على التحسن ومغادرة منطقة الخطر في الجولات المقبلة. في المقابل، حقق الجهراء المطلوب بخطف نقطة من القادسية في مباراة شهدت الظهور الأول لمحترفه الجديد عبدالكريم حسن، وينتظر الجهراوية مرحلة جديدة مع اللاعب الفائز بجائزة أحسن لاعب في القارة عام 2018. وخسر كل من السالمية والفحيحيل نقطتين بتعادلهما معا، وبقيا قريبين من منطقة الخطر، الأمر الذي وضع مدرب السماوي محمد إبراهيم في موقف لا يحسد عليه، في حين لا يزال مدرب الفحيحيل السوري فراس الخطيب يحظى بثقة إدارة النادي.

