السيف الذهبي لـ «الشحانية»

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حققت الذلول «شبا» العائدة لهجن الشحانية من قطر السيف الذهبي المقدم من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في أهم وأغلى أشواط بطولة الكويت الدولية الـ21 لسباقات الهجن في اليوم الختامي للبطولة التي استمرت ستة أيام وشملت ثلاثة أشواط رئيسة أخرى. وسلم وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري السيف الذهبي للفائز بالجائزة الكبرى للبطولة في الشوط الختامي الذي خصص للهجن الحيل فيما احتلت الذلول «صبر» لهجن الشحانية المركز الثاني وحصدت الذلول «الشيهانية» التابعة لهجن الاتحاد من الامارات المركز الثالث.وأسفرت نتائج الأشواط الرئيسة الثلاثة الأخرى عن فوز الجمل «أشهب» لهجن الشحانية من قطر في الشوط الذي خصص للهجن الفحول كما فاز الجمل «صايب» لمالكه محمد الكتبي من الامارات بالمركز الأول للشوط الذي خصص للهجن «الفحول». وأحرز الجمل «منحاف» لنفس المالك الاماراتي الكتبي بالمركز الأول بالشوط الاخر الذي خصص للهجن «الزمول» علما أن مسافة جميع الأشواط هي 8 كيلو مترات.وفي هذا الصدد أعرب الوزير المطيري في تصريح للصحفيين عقب ختام البطولة عن تشرفه بحضور اليوم الختامي لها وتسليم السيف الذهبي المقدم من سمو أمير البلاد لمالك الهجن الفائز بهذا السباق الكبير مهنئا جميع ملاك الهجن الفائزين في جميع سباقات البطولة. وقال المطيري إن هذا الملتقى الرياضي التراثي يجسد الأصالة التي تتميز بها المنطقة الخليجية والعربية، مشددا على أهمية تعزيز هذه الرياضة التراثية وتطويرها لنقلها من جيل الى آخر.وأكد ضرورة الاستفادة من هذه التجارب الناجحة محليا وخارجيا للارتقاء بجميع الرياضات لا سيما التي تتعلق بالتراث، مشيدا بالتنظيم المميز للنادي الكويتي لسباقات الهجن للبطولة التي حظيت بمتابعة جماهيرية واعلامية لافتة. من جانبه قال مدير البطولة أمين سر النادي ربيح العجمي إن البطولة شهدت مستويات كبيرة في معظم أشواطها الـ98 والتي تضمنت جميع الفئات العمرية للهجن في ظل مشاركة آلاف الهجن من الدول العربية والاجنبية. وثمن العجمي عاليا دعم سمو الأمير حفظه الله ورعاه لهذه البطولة الكبيرة التي تجمع عشاق هذه الرياضة الأصيلة من دول العالم ما جعلها أحد أهم الملتقيات التراثية بالعالم، مقدما شكره للوزير المطيري ومسؤولي الهيئة العامة للرياضة على دعهم المستمر للبطولة.

