هوشة في «اليد»

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تحولت مباراة الكويت مع كاظمة ضمن المرحلة الـ 12 من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد، إلى مصارعة حرة استخدمت فيها فنون الركل واللكم بعد اشتباك الفريقين قبل نهاية اللقاء الذي حسمه الكويت لصالحه 31-25. وكان الكويت في طريقه إلى تحقيق الفوز بعد أن تقدم بفارق 6 أهداف قبل النهاية بثلاثين ثانية والكرة بحوزته، وحدث احتكاك بين محترف الكويت الكوبي فرانكيس مارزو مع احد لاعبي كاظمة قبل أن يتدخل لاعب كاظمة الآخر مبارك دحل ليشتبك مع فرانكيس في مشهد تخلله اللكم والشد والركل ليختلط بعدها الحابل بالنابل وسط تحول المباراة إلى مصارعة بين اللاعبين. وتوعد اتحاد كرة اليد بانزال أقسى العقوبات على المتسببين في هذا المشهد المؤسف البعيد كل البعد عن الروح الرياضة.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الادارة اليوم لمناقشة احداث المباراة ومعاقبة المشاركين في «المعركة». ورفع الكويت بهذا الفوز رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني خلف القادسية المتصدر الذي واصل انتصاراته الخميس بالفوز عل الفحيحيل 31-26.

وضمن الجولة ذاتها فاجأ الصليبخات نظيره السالمية وهزمه 24-23 ليرفع الأول رصيده إلى 12 نقطة، فيما بقي السماوي على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الثالث. وتأتي هذه الهزيمة لتكون الثالثة على التوالي للسالمية الذي تراجع مستواه بصورة كبيرة في القسم الثاني من البطولة.

وانحصرت المنافسة بشكل كبير بين القادسية المتصدر ووصيفه الكويت إذ ستكون مباريات الفريقين في المراحل المقبلة شبيهة بمباريات الكؤوس نظراً لحاجتهما لكل نقطة في صراع اللقب. وسيتأثر الكويت بصورة كبيرة في حال معاقبة محترفيه فرانكيس والكوبي الآخر انجيل هرنانديز المشارك في المشاجرة حيث يعتبر اللاعبان قوة ضاربة للأبيض. ويلعب القادسية غداً في الجولة الـ 13 أمام برقان في لقاء قوي جدا، فيما يلتقي الأبيض في اليوم ذاته نظيره الفحيحيل.

