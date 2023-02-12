«التعليم العالي للبادل» تنطلق اليوم

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تنطلق اليوم أولى مسابقات دورة الالعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي وتستمر حتى 6 ابريل المقبل بإقامة منافسات لعبة البادل التي تستضيفها ملاعب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجية بمشاركة 13 مؤسسة تعليمية.

وتقام اليوم 5 مواجهات ضمن الدور التمهيدي بعدما منحت القرعة ثلاث كليات التأهل المباشر للدور الثاني حيث ستلتقي كلية القانون العالمية مع اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية، والجامعة الاسترالية مع جامعة الخليج، والجامعة الدولية للعلوم مع كلية الجونكوين، وكلية الكويت التقنية مع كلية الكويت للعلوم، وتختتم منافسات اليوم الأول بلقاء جامعة الكويت مع الجامعة الاميركية الدولية، فيما يقام الدور نصف النهائي بعد غد واللقاء النهائي يوم الأربعاء المقبل. من جانبه، أكد خالد المذكور رئيس لجنة لعبة البادل وعضو اللجنة العليا للدورة ان اللجنة سخرت كافة الامكانيات من اجل نجاح المنافسات خاصة انها اضيفت الى الدورة في نسختها الحالية بالإضافة للألعاب الأخرى، وقال: «البادل هي اللعبة الوحيدة التي شهدت مشاركة كافة المؤسسات التعليمية»، مضيفا: «تسلمت كافة المؤسسات المشاركة لائحة المنافسات وتم اصدار هويات المشاركين بعد اعتماد اللجنة لأهلية اللاعبين المشتركين بالإضافة الي جدول المنافسات ومواعيد اقامتها».

