الإنسانية بين السياسي والإعلامية

الاخيرة

ضربت قبل مدة قصيرة عواصف ثلجية الولايات المتحدة، وبدلاً من أن يبدي أحدهم إنسانيته وتعاطفه مع شعب دولة صديقة دفع الدماء لتحريرنا، كتب ذلك السياسي المؤدلج مقالاً يظهر به تشفيه وربطه لهبوب تلك العاصفة بتوقيع الرئيس بايدن لقانون حقوق المثليين، وجعل العاصفة غضباً من الله عليهم، والإشكال في مقاله ومنطقه المتجرد من المشاعر أن به تلميحاً إلى أن الخالق العظيم ليس عادلاً، كون العاصفة قد أصابت مئات ملايين الأبرياء ومنهم ملايين المسلمين، ولم تختص بالبيت الأبيض أو واشنطن، بل كان الأقل تضرراً منها هو تماماً من لمح بأنه المقصود منها، ونعني الرئيس بايدن الذي تسخر كل موارد الدولة لرفاهيته ومنع انقطاع الكهرباء والدفء والغذاء عنه.

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إضافة للتلميح وتجرُّد الكاتب من الأحاسيس الإنسانية طبقا لما كتب، كذلك ففي قوله كهنوتية جديدة واعتبار ذاته ظل الله في أرضه، فالقائل هو من يقرر إن كانت الظاهرة الطبيعية التي أصابت أميركا غضباً آلهياً، ومن يقرر بالمقابل إن كانت الزلازل وهي ظاهرة طبيعية أخرى والتي أصابت المسلمين في تركيا وسورية وذهب من ضحاياها آلاف أضعاف ضحايا العاصفة الثلجية الأميركية 70 ضحية ليست من غضب الله كونها فقط أصابت بلداً ومناطق يدين بالولاء السياسي لها، أي على البشرية كلما حلت كارثة طبيعية بأمة على الأرض، أن يتصلوا به ليقرر لهم إن كانت غضباً من الله أم لا وليس هناك أكثر افتئاتاً على حق رب العباد من ذلك... ولمن يقول بذلك أحكاماً معروفة بالإسلام...!

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آخر محطة:

بالمقابل... تحركت المشاعر الإنسانية لدى إعلامية كويتية معروفة، فأعلنت على موقعها الرسمي بالسوشيال ميديا وبالصوت والصورة تبنيها لطفل سوري يتيم تم إنقاذه من تحت الأنقاض وبالطبع التبني سيكون طبقاً للأنظمة المرعية في الكويت حول ذلك الأمر.

