بزوغ الفجر

الاخيرة

بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران قبل أربعة وأربعين عاماً وفي 11 يناير 1979 انتصرت إحدى أكثر ثورات القرن العشرين شعبية. الثورة التي نجحت في إقصاء نظام مستبد وتابع للأجنبي عن الساحة السياسية الإيرانية بدعم من دور الشعب وحضوره في المجالات الاجتماعية والسياسية بقيادة الإمام الخميني (س) لتهدي للمجتمع الايراني نظاماً قائماً على سيادة الشعب الدينية. إن تزامن هذا الاحتفال وتكريمه المهم مع أيام الفخر باستقلال وتحرير دولة الكويت العزيزة من دنس احتلال النظام العراقي بقيادة صدام، يعد فرصة سانحة لاستعراض منجزات أحداث الثورة وكذلك آخر مستجدات العلاقات بين البلدين الجارين الصديقين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت، ومن الطبيعي ان نستهل هذه الايام المهمة والمباركة ونقدم أزكى التهاني والتبريكات لقادة وحكومة وشعب الكويت، وفي مقدمتهم حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولي العهد وكذلك للمواطنين الايرانيين المقيمين في الكويت.

ان ايران تملك احدى أقدم الحضارات البشرية على مر التاريخ وبنظام حكم راق.

ان الشعب والحكومة في ايران استطاعوا خلال أكثر من اربعة عقود مضت وعلى الرغم من المؤامرات والمعوقات التي أحدثها الاعداء من خلال الحرب المفروضة والمقاطعة والحصار والارهاب الاقتصادي بحده الاقصى ان يحققوا المنجزات العلمية والتقنية والاقتصادية العديدة.

ان هذه المنجزات تبلورت في مجال الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الزراعية والمعدات الصناعية وتقنية النانو والطاقة النووية السلمية وعشرات المجالات الاخرى وان احصاءات وارقام المؤسسات الدولية الرسمية تعكس التطور والتنمية الايرانية في كل المجالات لاسيما في النطاق العلمي والتقني. ان هذا التقدم حصل في ظل الاستقلال السياسي والحرية وزيادة مجالات الوعي الشعبي ومشاركته السياسية.

وفي سنوات ما بعد الثورة الاسلامية استطاع الرجال الايرانيون بمضاعفة الاتحاد والتكاتف ومن خلال جهود حثيثة لا توصف ان يتغلبوا على الكثير من المشاكل ويواصلوا مسيرة التطور والرقي اعتماداً على الارادة والامكانات الذاتية ويصلوا الى اعلى القمم.

ان احد هذه الانجازات هي العلم الوطني السلمي النووي، والذي له استخدامات كبرى على المستوى العالمي اليوم في الصناعات الطبية والعلاج والزراعة وانتاج الطاقة مع ان تصور بعض الدول هو ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنوي استخدام هذا العلم الوطني في الصناعات العسكرية لكن هذه الدعاية مسمومة وهادفة.

ان تخصيب اليورانيوم في بلدنا هو على اساس الحاجة الى محروقات ووقود المحطات الكهربائية والتي تستخدمها العديد من الدول المتطورة في العالم، فضلاً عن ان النشاطات السلمية لمراكز تخصيب اليورانيوم في الجمهورية الاسلامية الايرانية هي تحت اشراف حضوري وافتراضي للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومفتشيها.

وقد تطور بعد الثورة الاسلامية العلاج والطب بشكل ملحوظ ونال الاطباء والاستشاريون ذوو العلاقة اعلى الرتب على المستوى العالمي من الناحية الكمية والكيفية.

ان علاج العقم وطب العيون وجراحة القلب وصماماته من خلال توظيف الخبرات الخاصة جعل الجمهورية الاسلامية الايرانية بين 15 دولة اكثر تطوراً في العالم. في مجال الصحة والسلامة اعتماداً على علم المختصين المحليين وبالتعاون مع الجهات الدولية المختلفة استطاعت الجمهورية الاسلامية الايرانية القضاء على الامراض السارية من خلال انتاج انواع اللقاحات.

وبعد استفحال جائحة كورونا في العالم توصلت خلال فترة وجيزة بالحصول على تقنية ادوية المرضى المصابين بالجائحة والمعدات السريرية واجهزة التنفس لتصبح ضمن عشر دول منتجة للقاح كورونا في العالم. في مجال الصناعة والمنتجات الصناعية ولاسيما صناعة الفولاذ وعلوم الروبوتيك والمنشآت البحرية الكبرى حصل تفوق مذهل في ايران كما انه في مجال الدفاعي والامكانات الصاروخية وتقنيات الفضاء المتقدمة واطلاق الاقمار الصناعية تعتبر من الدول المقتدرة الكبرى في المنطقة.

اما في مجال التقدم النسوي ففي الوقت الحاضر تمارس النساء في ايران دورهن في المجالات السياسية والاجتماعية والعلمية والرياضية والفنية المختلفة بشكل فاعل.

55 بالمئة من طلاب الجامعات و40 بالمئة من الاطباء و33 بالمئة من اعضاء مجالس الجامعات الايرانية (مع 21 الف عضو في المجلس العلمي) هم من النسوة.

في البرلمان 16 عضواً وفي مجالس القرى والمدن وسفارات الجمهورية الاسلامية الايرانية في خارج البلاد هناك كادر معتنى به من النساء. في المجال الرياضي والاحداث الرياضية الدولية حققت المرأة نجاحات كبيرة ونالت أكثر من 33 ألف ميدالية لحد الآن وحققت جوائز متعددة وطنية ودولية في مجال الفن والافلام.

في مجال السياسة الخارجية فإن نظام الجمهورية الاسلامية مبني على اصول ومبادئ وقيم الثورة الاسلامية وينادي ويدافع عن السلام والعدالة والعقلانية والاستقلال ويناهض التفرقة العنصرية والعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية لبقية الدول على المستوى الدولي. وانطلاقاً من هذا المبدأ وقفت الى جانب المظلومين في العالم منذ البداية.

ان كان هؤلاء المظلومين في فلسطين المحتلة او تحت هيمنة أي حاكم ظالم آخر. ان الداعم الحقيقي للسياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية هو الشعب الايراني.

وهم الذين حالوا دون نفوذ العدو الخارجي في احيان مختلفة بحضورهم الميداني في الساحة وساندوا مصالح البلاد مع ان اعداء ايران والشعب الايراني ومن خلال حرب مركبة ومتعددة الجوانب ومن خلال اعلام موسع للشبكات الدولية استهدفوا في الاشهر الاخيرة أمن واستقرار المجتمع الايراني المنقطع النظير لكن وعي الشعب الايراني وتآلف الاقوام والمذاهب والتوجهات السياسية كافة وأد هذا الطرح العدواني وأفشله.

ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لعبت دوراً لا مثيل له في استتباب الاستقرار والامن الاقليمي والعالمي عبر تضحيات بطولية وكانت في الصفوف الأولى لمكافحة ظاهرة الارهاب المشؤومة والتطرف وتهريب المخدرات، ومن هذه الناحية دفعت ثمناً باهظاً مادياً ومعنوياً لحد الآن.

نستذكر ذكرى الابطال الوطنيين وغير المواطنين في الحرب ضد الارهاب، الشهيد الجنرال قاسم سليماني وكل الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من اجل توفير الامن والسلام والهدوء في المنطقة ونحييهم.

اليوم حكومة الدكتور رئيسي ومن اجل ضمان الحد الاقصى لمصالح الشعب الايراني الكبير ومن خلال اتخاذ برامج تطويرية وسياسة خارجية متوازنة ودبلوماسية حيوية وتعاط ذكي بنت اولوياتها على تنمية العلاقات الخارجية مع المنطقة لاسيما مع الدول الصديقة وخاصة دول الجوار.

ان تعزيز العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والكويت في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها مع دولة الكويت الصديقة والجارة وفي هذا الاطار كذلك هو محط اهتمام خاص من قبل السلطات الايرانية. ان العلاقات التاريخية بين البلدين مع كونها تسير قدماً بشكل طبيعي لكن الجمهورية الاسلامية الايرانية من خلال موقعها الاستراتيجي الجغرافي ومصادرها الطبيعية العظيمة والقوى البشرية المقتدرة وسوقها المتنامي بامكاناته الاقتصادية الكبرى واستلهاماً من المنجزات العلمية والتقنية الفريدة على استعداد لتطوير التعاون بين البلدين وهي عازمة في هذا الاطار على تحقيق ارادة قادتها لتعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الكويت الصديقة.