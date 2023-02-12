8 كويتيات ضمن أقوى 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط

Sunday النهار

كشفت «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لأقوى سيدات الأعمال في المنطقة لعام 2023، التي تسلط الضوء على سيدات الأعمال اللائي يقدن نجاح مجموعة من كبرى الشركات في المنطقة وخارجها.

وقد اعتمدت في إعداد التصنيف على معايير عدة تشمل: حجم الأعمال، والتأثير والإنجازات المتحققة خلال العام الماضي، فضلًا عن مبادرات الاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية التي قادتها المرأة.

وأعلنت مجلة فوربس قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط للعام 2023، حيث تصدرت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر القائمة على مستوى الكويت، وتقدمت إلى المرتبة الرابعة على مستوى المنطقة.

والى جانب البحر ضمت القائمة كلا من الرئيسة التنفيذية لشركة البترول الوطنية وضحة الخطيب (المرتبة 6) والرئيسة التنفيذية لشركة «كيبكو» أدانا ناصر الصباح (12)، ورئيسة مجلس ادارة شركة «أجيليتي» هنادي الصالح (20)، والرئيسة التنفيذية لشركة زين- الكويت ايمان الروضان (22)، وعضو مجلس الإدارة التنفيذية للبنك الاهلي المتحد جهاد الحميضي (34)، والرئيسة التنفيذية لشركة صناعة الكيماويات البترولية نادية الحجي (35)، والرئيسة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس الإدارة لشركة «يوباك» نادية عقيل (88).

وتقود سيدات الأعمال في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، مجموعة من كبرى الشركات في المنطقة، اذ تجاوز تأثير بعضهن إلى المستوى العالمي.

وتضم قائمة أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط هذا العام، 104 سيدات من 27 جنسية، يعملن في 27 قطاعًا مختلفًا.

في حين يهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 23 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة بواقع 11 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار بواقع 8 مشاركات، وقطاع التجزئة بواقع 6 مشاركات ثم قطاع الرعاية الصحية بـ5 مشاركات.

وقد تصدرت الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تليها مصر بـ12، ثم السعودية بـ11، والكويت بـ8، تليها لبنان وقطر وسلطنة عمان بـ6 مشاركات لكل منها.

وتحتفي قائمة فوربس الشرق الأوسط هذا العام، بأقوى سيدات الأعمال من 27 جنسية، ويعملن في 27 قطاعًا مختلفًا. وقد تصدرت الإمارات القائمة بأكبر عدد من المشاركات بواقع 15 سيدة أعمال، تليها مصر بـ12، ثم السعودية بـ11، والكويت بـ8، ولبنان وقطر وسلطنة عمان بـ6 مشاركات لكل منها. كما يهيمن قطاع البنوك والخدمات المالية على القائمة بواقع 23 مشاركة، يليه قطاع الشركات المتنوعة بواقع 11 مشاركة، ثم قطاع الاستثمار بواقع 8 مشاركات.

وفيما يلي سيدات الأعمال الكويتيات الـ 8 التي تضمنتها القائمة ضمن أقوى 100 سيدة أعمال في الشرق الأوسط لعام 2023

شيخة خالد البحر

الشركة: مجموعة بنك الكويت الوطني

المنصب: نائبة الرئيس التنفيذي للمجموعة

القطاع: البنوك والخدمات المالية

تشغل البحر منصب نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني منذ مارس 2014. كما ترأس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني في مصر وفرنسا، وتشغل عضوية مجلس إدارة بنك الكويت الوطني الدولي- المملكة المتحدة، وشركة بنك الكويت الوطني العالمية لإدارة الأصول. يدير بنك الكويت الوطني أعماله في 4 قارات، ويعمل لديه أكثر من 8500 موظف، ولديه 140 فرعًا في 13 دولة. وقد بلغت أصوله 113.4 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2022. وحصلت شيخة البحر على جائزة الإسهامات المتميّزة في القطاع المصرفي العربي لعام 2022 من جمعية المصرفيين العرب، لجهودها في تطوير القطاع المصرفي في المنطقة.

وضحة أحمد الخطيب

الشركة: شركة البترول الوطنية الكويتية

المنصب: الرئيسة التنفيذية

القطاع: النفط والغاز

تولت الخطيب منصبها الحالي في نوفمبر 2022، لتشرف حاليًا على أكثر من 6270 موظفًا. ولديها خبرة تتجاوز 28 عامًا في قطاع النفط عملت خلالها على تأسيس لجنة المرأة العاملة في اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات. كما قادت عملية تدشين مشروع استرجاع غاز الشعلة بمصفاة ميناء عبدالله، وهو أول مشروع كويتي مدرج في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. تشغل الخطيب أيضًا مناصب عدة أخرى منها: رئيسة مجلس إدارة الشركة الكويتية لإنتاج الباراكسيلين، وعضوة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في الكويت. كما شغلت منصب نائبة الرئيس التنفيذي في مصفاة ميناء عبدالله قبل توليها المنصب الحالي. في حين بلغت إيرادات شركة البترول الوطنية الكويتية 33.8 مليار دولار، خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2022.

أدانا ناصر صباح الأحمد

الشركة: شركة مشاريع الكويت (القابضة) -كيبكو

المنصب: الرئيسة التنفيذية للمجموعة

القطاع: الاستثمار

التحقت الصباح بكيبكو في عام 1997 كمديرة عامة للشركة، ثم تولت منصبها الحالي في يناير 2022. وفي نوفمبر 2022، أكملت كيبكو اندماجها مع إحدى شركات محفظتها الاستثمارية، وهي شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، التي نتج عنها إحدى كبرى الشركات العامة في المنطقة بقيمة سوقية بلغت 1.8 مليار دولار، في 4 يناير 2023. كما ساعدت الصباح في تأسيس الجامعة الأميركية في الكويت، وشركة التعليم المتحدة عام 2003. كذلك تشغل عضوية مجالس إدارة شركات مجموعة الخليج للتأمين و(OSN) وكامكو إنفست وكيبكو، بالإضافة إلى رئاسة مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الكويت، ومجلس إدارة شركة التعليم المتحدة.

هنادي الصالح

الشركة: أجيليتي

المنصب: رئيسة مجلس الإدارة

القطاع: الخدمات اللوجيستية

تقود الصالح أجيليتي منذ عام 2014، التي سجلت إيرادات بلغت 1.6 مليار دولار في عام 2021. وفي أغسطس 2022، استحوذت أجيليتي على شركة جون مينزيز التي يقع مقرها في المملكة المتحدة مقابل 930 مليون دولار. وبموجب الصفقة ستدمج أجيليتي عمليات جون مينزيز مع شركة ناشونال لخدمات الطيران. كما وقعت الشركة في أكتوبر 2022 اتفاقية مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية والأعمال الجمركية في المنطقة، باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار. وتشغل الصالح عضوية مجلس إدارة شركة الخليج للمخازن في قطر، وشغلت قبل انضمامها إلى أجيليتي، منصب مدير إدارة حقوق الملكية والدين للأسواق المالية في شركة الوطني للاستثمار، التابعة لبنك الكويت الوطني.

إيمان الروضان

الشركة: زين الكويت

المنصب: الرئيسة التنفيذية

القطاع: الاتصالات

انضمت الروضان إلى شركة زين الكويت عام 1998، وأصبحت أول سيدة تتولى منصب الرئيسة التنفيذية للشركة في ديسمبر 2015.

وتعد زين الكويت الأكثر ربحية بمحفظة أعمال مجموعة زين، بإجمالي إيرادات تجاوزت مليار دولار في عام 2021. وفي العام نفسه، استثمرت شركة زين الكويت في طرح شبكات الجيل الخامس. تشغل الروضان أيضًا عضوية مجموعة المصالح الإقليمية (GSMA) العالم العربي، ومجموعة الرؤساء التنفيذيين للشؤون التنظيمية (CROG). في حين بلغت إيرادات زين الكويت 844 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022، ووصل عدد عملائها إلى 2.6 مليون عميل حتى نهاية سبتمبر الماضي.

جهاد الحميضي

الشركة: البنك الأهلي المتحد- الكويت

المنصب: الرئيسة التنفيذية

القطاع: البنوك والخدمات المالية

تشغل الحميضي منصبها الحالي منذ سبتمبر 2021، بعد شغلها منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة في البنك الأهلي المتحد (AUB) منذ ديسمبر 2019. وتتمتع بخبرة 38 عامًا في القطاع المصرفي، بدأت في البنك الأهلي المتحد في الكويت عام 1984. كما تشغل الحميضي عضوية مجلس الإدارة، ونائبة رئيس مجلس الإدارة في كل من شركة الهلال للتأمين التكافلي، والهلال لايف، وشركة الخدمات المصرفية الآلية (K-NET) وشركة شبكة المعلومات الائتمانية (Ci Net).

نادية بدر الحجي

الشركة: شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC)

المنصب: الرئيسة التنفيذية

القطاع: البتروكيماويات

لدى الحجي خبرة تتجاوز 30 عامًا في قطاع النفط والغاز. وانضمت إلى شركة صناعة الكيماويات البترولية في عام 2020 بمنصب نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع وتطوير الأعمال، ثم أصبحت الرئيسة التنفيذية للشركة في نوفمبر 2022. وفي عام 2021، أسهمت الحجي في صفقة الاستحواذ على 49% من أسهم إحدى شركات البتروكيماويات الكبرى في كوريا الجنوبية، وإطلاقها كمشروع مشترك. فيما تشغل الحجي منصب رئيسة مجلس إدارة الشركة الكويتية الفيتنامية للبتروكيماويات، وشركة ايكويت للبتروكيمباويات. وفي عام 2021، تم انتخابها كنائبة رئيس لجنة البلاستيك للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا). كما أطلقت الحجي مبادرة تشكيل لجنة لتمكين الشباب.

نادية عقيل

الشركة: شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (UPAC)?

المنصب: الرئيسة التنفيذية ونائبة رئيس مجلس الإدارة

القطاع: العقارات

تشغل عقيل منصب الرئيسة التنفيذية، ونائبة رئيس مجلس الإدارة في شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (UPAC) منذ يوليو 2012. وحققت الشركة المتخصصة في إدارة المشاريع والاستشارات والتطوير العقاري، المدرجة في بورصة الكويت، إيرادات بقيمة 24 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي. كما تعد يوباك (UPAC) عبر شركة العرفج العقارية التابعة لها، عضوًا في تحالف كويتي تقوده أجيليتي والشركة الوطنية العقارية، لتطوير ريم مول في جزيرة الريم في أبوظبي بقيمة 1.2 مليار دولار.

