نانسي عجرم «ولعت الجو».. وماجد المهندس «روعة يا كويت»

Sunday النهار

في ليالي مميزة من ليالي فبراير الكويت 2023 كان الجمهور على موعد مع الاغاني الطربية والعاطفية عبر مشاركة مميزة من مطربين «فوق العادة» وهم كل من مطرف المطرف وانغام ونانسي عجرم وماجد المهندس والتي جمعتهم خلال الليلتين الثالثة والرابعة من حفلات فبراير التي تضم اسماء عديدة ومتنوعة في قاعة «ارينا الكويت».

في الليلة الثالثة والتي جمعت كلاً من مطرف المطرف وانغام تعتبر ليلة ذات نكهة خاصة حيث انها تجمع فناناً شاباً اجمع الكل على موهبته ونجوميته واستحقاقه ان يكون في اجندة كل حفلة غنائية تقام في الكويت او خارجها وايضا اغانيه التي تعتبر ذات نكهة خاصة من حيث اللحن والكلمة وخلال لقائه مع الجمهور فانه يتجدد هذا الحب عبر التعاطي مباشرة مع محبيه وغناء العديد من الاغاني المتنوعة وهذا ما حصل حيث ادى عدداً من اغانيه التي كانت ضمن برنامج الحفل وايضا لبى طلبات محبيه في اداء عدد من الاغاني الاخرى.. وكالعادة «بو يوسف.. بيضها» وادى اغنية «ياغائبا» كما العديد من الاغاني الاخرى مثل «يانور العين» و«يابلواه» و«خساره» و«ابيك تمر» و«يانور العين» وأغان أخرى.

وخلال لقائه الاعلام الكويتي أكد في حفله انه حريص على ان تحتوى مشاركته أغاني جديدة وان الحفل سيحتوى على العديد من المفاجآت حيث إن الجمهور يستحق ان يسمع الجديد وشكرهم على تواجدهم.

اما الفنانة انغام فانها كانت صاحبة طلة مختلفة وأهدت الجمهور الكويتي اغنية وطنية وعدداً من الأغاني الاخرى مثل «عمري معاك» و«لاتهجى» و«متلخبطة» و«لوحة باهته» و«ومتيم في الهوى» و«سيدي وصالك» والعديد من الأغاني الأخرى التي تفاعل معها الجمهور مثل «الخيانة» و«هي نفس الدور» و«ياريتك فاهمني» و«سيدي وصالك»

وخلال لقائها مع الصحافة أكدت انغام قائلة «شرف لي ان اغنى لعيد الكويت وهي مناسبة غالية وأنا سعيدة أن أشارك في تلك الاحتفالات المميزة وان أكون ضمن الأفراح والأعياد».

وفي الليلة الرابعة كان الحضور على موعد مميز مع كل من نانسي عجرم وماجد المهندس وفي الفقرة الاولى أطلت على الجمهور نانسي عجرم التي ابتدأت وصلتها باغنية وطنية اهدتها إلى الشعب الكويتي وهي بعنوان «لقيت حالي بالكويت» وعدد من الاغاني الاخرى مثل «على شانك» و«حبك سفاح» و«الدنيا حلوه» و«ياغالي علي» و«اطبطب وادلع» و«مافي عيش» و«بدنا نولع الجو».

وفي تصريح لها قالت: «اشتقت الى الجمهور في الكويت وهو لقاء أنتظره منذ فترة وايضا شعور جميل ان أكون وجها لوجه مع جمهور وحضور مميز، وسعيدة ايضا اكثر أني في الكويت وتذكرت أجواء الحفلات التي شاركت بها مسبقاً هنا وخلال الحفل ستكون هناك العديد من الأغاني الجديدة والقديمة وأيضا طلبات الجمهور التي تم رصدها من خلال العديد من وسائل التواصل الاجتماعي ووجودي مع نجم معجبة فيه وهو ماجد المهندس أمر جميل جداً وسعيدة ان أكون معه في نفس الحفل».

وعن تبرعها الذي تم الإعلان عنه والذي قدمته الى متضرري الزلازل التي حصلت في تركيا وسورية قالت: «هذا أقل شيء نعمله وهذا الموضوع ليس للتداول ولا احب ان أكرره فقد تم الاعلان واتمنى من كل محب للإنسانية ان يتبرع ايضاً».

وفي الختام كان الجمهور على موعد مع الإحساس والرومانسية عبر إطلالة مميزة من الفنان ماجد المهندس الذي يجدد لقاءه مع محبيه وجمهور الذي كان ينتظره على احر من الجمر وخلال لقائه مع الصحافة قال: «انا اتشوق ان اكون على موعد متجدد مع الجمهور الكويتي وايضا هناك عدد من الاغاني التي تم الاستعداد لها من أجل الجمهور الرائع الذي لا أرد له طلباً».

وقال ايضا: «استعد لطرح ألبومي الغنائي «كانك في قلبي» خلال الفترة القادمة والذي يحتوى على عدد من الاغاني التي أتمنى أن تعجب الجمهور».

وبعد ذلك شارك المهندس في اداء عدد من الاغاني ومنها «روعة ياكويت» وايضا «عطشان» و«الفاتنة» و«بالقوة» و«انا بلياك» و«على مودك» و«ماهمني أحساسه» وعدد من الاغاني الاخرى التي تفاعل معها الجمهور وأداها مع المطرب ماجد المهندس.

