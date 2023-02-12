هنا الزاهد في بطولة مسرحية أحمد حلمي بموسم الرياض

Sunday النهار

انضمت الفنانة هنا الزاهد إلى قائمة أبطال مسرحية الفنان أحمد حلمي الجديدة، والمقرر عرضها في موسم الرياض.

والمسرحية من إنتاج حمدي بدر، ومن المقرر الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

وكان أحمد حلمي قد بدأ تحضيرات المسرحية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن ينطلق أول عروض المسرحية يوم 20 فبراير الجاري بموسم الرياض.

وكان آخر أعمال أحمد حلمي المسرحية هي مسرحية «حكيم عيون»، التي قدمها عام 2001، وحقق من خلالها نجاحاً كبيراً، وشاركه بطولتها علاء ولي الدين، كريم عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عبدالله وإخراج هاني مطاوع.

