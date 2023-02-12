مريم الجندي تنتهي من تصوير «بالطو» و«حكايات جروب الماميز»

Sunday النهار

كشفت الفنانة الشابة مريم الجندي، أنها أنهت تصوير مشاهدها في مسلسل «بالطو»، الذي تجسد فيه شخصية الدكتورة هاجر، معلقة: «الكاست والقصة حلوين وبيضحك ولذيذ جدا».

«مريم»، أشارت إلى أن ترشيحها لدور الدكتورة هاجر، جاء بعد أن خضعت لعدة تجارب أداء انتهت باختيارها.

فيما أعربت عن سعادتها بالعمل في مسلسل «حكايات جروب الماميز»، حيث قالت: «كان شرف ليا إني بشتغل مع ناس كبيرة»، مؤكدة أن دورها مختلف في كلا العملين.

«حكايات جروب الماميز»، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب وسيناريو وحوار سمر طاهر وريم يوسف ومي سعد وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، هبة عبد الغني، نورهان، أماني كمال، رباب ممتاز، وياسمين داود وعدد من الأطفال وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لايت.

أما مسلسل «بالطو» فمأخوذ عن رواية «بالطو وفانلة وتاب»، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، ويشارك في البطولة محمود البزاوي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، عصام علي، محمد محمود، محمود حافظ، محمد رضوان، ويشارك فيه خالد الصاوي كضيف شرف.

وعبرت عن سعادتها عن التعاون في مسلسل «موضوع عائلي» لانجذابها لشخصية «سالي»، والتي قالت عنها: في البداية وجدتها تشبه الكثير من الفتيات في مجتمعنا، بالإضافة إلى أنني وجدت الدور مختلفاً عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، فوجدتها فرصة في أن أخرج من خلالها عن الإطار الذي تعود عليه الجمهور مني. وتحمست للمشاركة في العمل لأنه من بطولة فنان كبير مثل ماجد الكدواني، والمخرج أحمد الجندي، والمنتج أحمد الجنايني، فكل هذه التركيبة تجذب أي ممثل للموافقة على العمل دون التردد، كما أن الشخصية مختلفة والقصة التي تناولها جديدة وممتعة ومكتوبة بشكل ممتاز، وسر نجاحه أن كل العناصر العمل الناجح مكتملة.

يشار هنا إلى أن الفنانة الشابة مريم الجندي، ابنة الفنان الكبير الراحل محمود الجندي، والتي شاركت في أعمال كثيرة منها «الكبير أوي- الجزء السادس»، والجزء الثاني من مسلسل «الاختيار 2»، والذي جسدت فيه شخصية زوجة الإرهابي «أبو يوسف»، كما أنها حققت نجاحات كثيرة في أعمال عدة منها «الآنسة فرح، وقفة رجالة، والحرامي»، وأخيراً مشاركتها في 3 مسلسلات «موضوع عائلي» و«بالطو»، و«حكايات جروب الماميز»، المنتظر عرضهما خلال الفترة المقبلة.

