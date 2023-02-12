بهاء سلطان يطرح أغنيته الجديدة «البيت وحش»

Sunday النهار

يستعد الفنان بهاء سلطان لطرح أغنيته الجديدة «البيت وحش» وهي الأغنية الدعائية الرسمية لفيلم «جروب الماميز» والذي يعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائية بمصر والدول العربية.

وصرح المنتج محمد علام أنه من المقرر طرح الأغنية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على اليوتيوب وجميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وتأتي الأغنية ضمن الحملة الدعائية لفيلم «جروب الماميز»، وأبدى «علام» سعادته بهذا التعاون وأنه يشارك في عمل مع نجم كبير بحجم بهاء سلطان وأن الأغنية أيضا تكون ضمن أحداث فيلم يناقش فكرة مهمه في جميع البيوت المصرية.

وأغنية «البيت وحش» من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وشراكة إنتاجية بين محمد علام كيوب ميوزك ومحمد رشيدي رشيدي برودكشن ومن توزيع أنور عمرو.

