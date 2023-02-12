«الكويت بجانبكم».. فزعة خير لمتضرري الزلزال

وطن النهار

قال وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان الحملة الوطنية (الكويت بجانبكم) تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بتقديم جميع الدعم لإخواننا من الشعبين التركي والسوري لمواجهة آثار الزلازل التي حلت بهم.

واضاف الوزير المطيري في كلمته المباشرة عبر تلفزيون دولة الكويت مدشنا حملة (الكويت بجانبكم) ان هذه الحملة التي جاءت أيضا بتعليمات من سمو الشيخ احمد النواف رئيس مجلس الوزراء تهدف الى اغاثة متضرري زلزال تركيا وسورية ومساعدة الشعبين السوري والتركي عبر جمع التبرعات لمساندتهم وتخفيف آثار الزلزال المعنوية والمادية.

واكد الوزير المطيري انه ومنذ اللحظات الاولى من حدوث الزلزال هبت الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لمساندة الشعبين السوري والتركي في مواجهة محنتهم، لافتا الى ما جبلت عليه الكويت حكومة وشعبا في تقديم المساعدة للمحتاجين في اسرع وقت ممكن.

وشدد على حرص وزارة الاعلام من خلال كل اجهزتها ومراسليها اضافة الى وكالة الانباء الكويتية (كونا) في تغطية وقائع واحداث زلزال تركيا وسورية وتسليط الضوء على جميع الجهود المبذولة من دولة الكويت سواء على المستوى الرسمي او الشعبي في اغاثة المتضررين جراء الزلزال.

ودعا الوزير المطيري المواطنين والمقيمين في دولة الكويت الى المشاركة في حملة (الكويت بجانبكم) من خلال التبرعات ومد يد العون والمساعدة للمتضررين جراء الزلزال في تركيا وسورية وتكريس ما جبل عليه اهل الكويت في مساعدة المحتاجين في كل مكان.

واعرب الوزير المطيري عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية لتنظيمهما واشرافهما على هذه الحملة الاغاثية العاجلة من خلال الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية اضافة الى العاملين في وزارة الاعلام على النقل المباشر لوقائع الحملة، متمنيا النجاح للحملة ولجميع العاملين فيها.

وانطلقت حملة (الكويت بجانبكم) الحملة الاغاثية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسورية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارتي الخارجية والإعلام عبر البث المباشر على تلفزيون الكويت.

وتم فتح باب التبرعات عند الساعة 12 من ظهر أمس السبت وتستمر حتى منتصف الليل على تلفزيون دولة الكويت.

وتأتي هذه الحملة تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وبتكليف من مجلس الوزراء في اطار الدور الإنساني لدولة الكويت لمساعدة واغاثة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة التي اسفرت عن سقوط عشرات الالاف من الضحايا والمصابين.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي قد صرحت في وقت سابق ان الحملة تأتي تعبيرا عن تضامن الكويت مع الشعبين التركي والسوري.

واوضحت البغلي ان هدف الحملة تخفيف معاناة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية واسفر عن آلاف الضحايا ودمار شمل المنشآت والمساكن.

وقالت الوزيرة إن حملة التبرعات الشعبية العاجلة (الكويت بجانبكم) تستهدف المساهمة في تخفيف معاناة منكوبي ومتضرري الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية قبل أيام وأسفر عن آلاف الضحايا.

وأضافت البغلي في تصريح لـ (كونا) أن الحملة عبر تلفزيون الدولة تأتي بإشراف منها بالتعاون مع وزارتي (الخارجية) و(الإعلام).

وأوضحت أن الحملة التي أعلن عنها تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية لمساعدة وإغاثة المتضررين من هذه الكارثة انطلاقا من الدور الإنساني الريادي الذي تقوم به دولة الكويت إقليميا ودوليا لجهة دعم ومساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية.

وأشارت إلى التعميم على مختلف مؤسسات العمل الخيري لإطلاق مشروعاتها الإغاثية والمشاركة في الحملة تعبيرا عن تضامن دولة الكويت مع الشعبين التركي والسوري.

وشددت على ضرورة قيام الجمعيات الراغبة في المشاركة بإطلاق دعوة لجمع التبرعات والتقدم بكتاب رسمي مستقل للوزارة بطلب تنظيم حملة إغاثية شريطة أن تكون معتمدة لدى منظومة (الخارجية).

وأعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية إطلاق الحملة الإغاثية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسورية اعتبارا من يوم أمس السبت تحت عنوان (الكويت بجانبكم) بالتعاون مع وزارتي الخارجية والإعلام.

وقالت الوزارة في بيان لـ (كونا) إن الحملة تأتي تنفيذا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وتكليف مجلس الوزراء وفي إطار الدور الإنساني لدولة الكويت لمساعدة وإغاثة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين والظروف الصعبة التي يمرون بها.

وأضافت عن فتح باب التبرعات في الحملة عند الساعة 12 من ظهر يوم أمس السبت حتى منتصف الليل على تلفزيون دولة الكويت، معربة عن الشكر للجمعيات الخيرية في الكويت لتعاونها في توحيد الجهود الإغاثية بهذا الشأن.

وشددت الوزارة حرصها على تأمين وصول المساعدات بأقرب وقت إلى المتضررين جراء الزلزال المدمر عن طريق الجهات المعتمدة في دولة الكويت.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية قد عقدت أخيراً اجتماعا مع ممثلي الجمعيات الخيرية استهدف توحيد الجهود والتنسيق وفق الآليات والقرارات والقوانين المتبعة في تنظيم العمل الخيري والإغاثي وذلك فيما يتعلق بعملية إغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسورية.

وقال وكيل الوزارة بالانابة عبدالعزيز ساري في تصريح صحافي إن الاجتماع جاء لضمان سرعة الاستجابة العاجلة لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال المدمر تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية ومجلس الوزراء.

وأشار إلى أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة المهندسة مي البغلي وجهت بضرورة التنسيق مع الجمعيات المعتمدة لدى الوزارة للتنسيق والتفاهم لتوفير الإغاثة العاجلة للشعبين التركي والسوري. وذكر ساري أنه تم الاتفاق على آلية موحدة سيتم تنفيذها بناء على تلك التوجيهات. دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأعلنت (الشؤون) منح نحو 30 موافقة للجمعيات والجهات المعتمدة التي طلبت المشاركة في حملة إغاثة المتضررين جراء الزلزال.

ومنذ اللحظات الأولى وبتوجيهات أميرية سامية سارعت دولة الكويت ومؤسساتها في تقديم يد العون والمساعدة لمنكوبي الزلزال إذ تم إرسال طائرات محملة بمواد إغاثية وطبية في حين توجه فريق من قوة الإطفاء العام للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.كما لم تتأخر أيادي الخير الكويتية في تلبية نداء الإنسانية للمتضررين إذ واصلت جمعية الهلال الأحمر والجمعيات الخيرية والإنسانية في تقديم مساعداتها.

