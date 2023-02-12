«الهلال الأحمر» وقّعت اتفاقية «دولية» بـ 5 ملايين دولار

وطن النهار

أعلن رئيس (الهلال الأحمر) الكويتي الدكتور هلال الساير توقيع الجمعية اتفاقية تعاون دولية لتقديم مساعدات عاجلة بالشمال السوري لمنكوبي الزلزال بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي.

وقال الساير لـ (كونا) إنه كمرحلة أولى تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى الهلال الاحمر القطري على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة في الشمال السوري والتي بدأت فعليا هناك.

وأضاف أن الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ تشمل تقديم مواد غذائية وطبية علاوة على المساعدة في توفير مأوى وسكن للأشخاص المتضررين من آثار الزلزال، مؤكدا أن الاتفاقية جاءت استجابة لنداء الطوارئ للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وأوضح أن الاتفاقية تهدف إلى مساعدة الأسر والأطفال والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن المشاريع الإنسانية للجمعية واستمرارا لرسالة دولة الكويت الإنسانية.

وذكر أن هذه المبادرات والمساعدات الإنسانية انطلقت بعد التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمساندة المتضررين من زلزال تركيا وشمال سورية معربا عن الشكر لوزارات الدفاع والخارجية والشؤون لتعاونها مع الجمعية وتسخير كل إمكاناتها من أجل تسهيل مهمة الجمعية.

كما أكد الساير وقوف دولة الكويت قيادة وشعبا مع الأشقاء في مصابهم الجلل، داعيا الأفراد وكل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى التبرع وتقديم المساعدات لتخفيف آثار الزلزال المدمر. يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الكويتي أرسلت حتى الان نحو 90 طنا من المساعدات الإنسانية للتخفيف من وطأة آثار الزلزال المدمر على المنكوبين هناك.

