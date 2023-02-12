العوضي: تطوير الخدمات الصحية

وطن النهار

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي حرص الوزارة على تسخير كل الوسائل لتحقيق قيم مضاعفة في مجالات البحث والمعرفة وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين إيمانا بأن صحة الفرد هي المحرك الرئيسي للأنشطة الاقتصادية والتنموية في المجتمعات.

وقال العوضي في كلمة خلال حفل افتتاح المؤتمر الـ22 لطب وجراحة العيون تحت شعار «المستجدات حول طب وجراحة العيون» إن المؤتمر سيناقش القضايا المتعلقة بتخصص طب وجراحة العيون وكيفية تحسين سبل الخدمة الطبية والإنسانية المقدمة. وأشار إلى أن صحة المواطن هدف رئيس نسعى لتحقيقه والوصول إليه من خلال تقديم مستوى صحي جيد ورعاية طبية ذات كفاءة عالية ومعتمدة على أسس علمية سليمة تواكب التطور الحاصل في دول العالم المتقدمة في هذا المجال. وأوضح أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتخصص طب وجراحة العيون تجسد بافتتاح العديد من اقسام العيون في مختلف المستشفيات على مستوى محافظات الكويت.

وبين أن المؤتمر الذي تنظمه الرابطة الكويتية لطب وجراحة العيون سيسهم في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الطبي المتنوعة وبناء جسور المعرفة العلمية بين مختلف الأطباء من الكويت وخارجها للوقوف على آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال التشخيص وسبل العلاج والوقاية.

وأشار إلى أن المؤتمر سيساعد في وضع وتحديث البرامج والاستراتيجيات الهادفة لضمان تطوير منظومة الخدمات الصحية بما يتفق مع الرؤية المستقبلية لجعل الكويت مركزا طبيا عالميا.

