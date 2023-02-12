عمادة السلك الدبلوماسي كرمت ضاري العجران لانتهاء فترة عمله

وطن النهار

بحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلاد أقامت عمادة السلك الدبلوماسي حفل تكريم لمساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم ضاري للعجران وذلك بفندق الشيراتون. وفي كلمة ألقاها امام الحضور، ثمن عميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان زبيد الله زبيدوف فيها تعاون العجران مع جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الكويت وعددها 140 بعثة ومنظمة دولية.

وقال زبيدوف: يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الحفل الذي نقيمه تكريما للسفير ضاري العجران مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في وزارة خارجية دولة الكويت الشقيقة. واضاف بهذه المناسبة يطيب لي أن أهنئ أخي السفير ضاري العجران بمسيرته المشرفة ونهجه ومواقفه النبيلة خلال عمله في وزارة الخارجية الكويتية وعلى جهوده الطيبة وإنجازاته المشهود لها بالتميز والتي قدمها لدولة الكويت العزيزة.

من جانبه ثمن مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السابق ضاري العجران هذه اللفتة، معربا عن شكره العميق لعميد السلك الدبلوماسي سفير طاجيكستان ولجميع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالكويت لهذا التكريم الذي قال انه اسعدني واثلج صدري كثيرا والثاني بعد تكريم وزارة الخارجية له. واضاف قائلاً: اقدر عاليا ما قام به رؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وعلى رأسهم عميد السلك الدبلوماسي من مبادرة لتكريمي، وقال كنت دائما احافظ على علاقاتي بالسفراء وكنا دائما نحاول أن نسهل عملهم في الكويت سواء داخل الوزارة أو خارجها، متداركاً «وهذا التكريم كما قيل في كلمة العميد وبقية السفراء جاء تقديرا لعملنا معهم طوال لفترة الماضية».

واوضح ان هذا العمل الطويل والمهني جعلنا قريبين من الاشقاء والأصدقاء سفراء الدول المعتمدين لدى البلاد لحل المشاكل وتسهيل مهامهم. وقال طوال عملي في وزارة الخارجية اذ عملت مع 7 وزراء للخارجية هم سمو الشيخ صباح الأحمد والراحل الشيخ سالم صباح السالم وسمو الشيخ ناصر المحمد الذي كان وزير الدولة للشؤون الخارجية ثم الشيخ محمد الصباح وبعده سمو الشيخ صباح الخالد والشيخ احمد الناصر واخيرا الشيخ سالم العبدالله الجابر حتى وان لم أعمل معه لمدة طويلة وهو صديق عزيز جدا علي، مشيرا الى أن معلمه الأول كان سمو الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد.

واضاف التحقت بعملي كمدير لادارة المراسم ثم مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم بعدما كنت سفيرا للكويت قي قطر حيث استدعيت من قبل وزير الخارجية الأسبق الشيخ محمد الصباح للعمل معه على رأس هذه الإدارة والفترة محدودة الا أنني بقيت فيها 15 سنة، لكن الفترة الأصعب كانت خلال فترة سمو الشيخ صباح الخالد حيث استضافت الكويت العديد من القمم والمؤتمرات الدولية قدرت بـ 20 مؤتمراً منها 6 قمم.

