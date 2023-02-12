عشيق الزمان: نقدر للكويت استضافتها 270 ألفاً من الجالية البنغالية

وطن النهار

أعرب سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء محمد عشيق الزمان عن امتنانه العميق لسمو الامير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي الشقيق لاستضافتهم ودعمهم للجالية البنغلاديشية التي قال إنها تقدر بـ 270000 فرد.

جاء ذلك قي كلمة ألقاها بمناسبة اقامته مهرجانات بنغاليا بقدوم فصل الربيع بحضور لفيف من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في البلاد وذلك عصر اول من امس الجمعة بحديقة الأندلس، مؤكدا مكانة العلاقة بين البلدين في جميع الميادين سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية.

كما أعرب عن امتنانه العميق للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت، مركز شرطة الأندلس للسماح لهم بتنظيم هذا الحدث هنا.

وقال في بلدنا نحتفل بستة مواسم و لكل موسم احتفاله الخاص ونحتفل بكل موسم في جميع أنحاء البلاد من خلال الأحداث الثقافية والمعارض والألعاب التقليدية والرياضية المختلفة وخاصة الطعام التقليدي.

ولفت الى ان المهرجان الرئيسي لهذا الموسم هو الاحتفال بالسنة البنغالية الجديدة.

حيث قال في موسم الرياح الموسمية أو موسم الأمطار، تتغير الطبيعة بزهور وفواكه مختلفة. ويلاحظ الموسم بفعاليات ثقافية مختلفة ويتم تنظيم أغنية شعبية في منطقة القرية مثل غازي سونغ. غالباً ما تتشابك المصالح الروحية والمادية في أغاني غازي.

اما في موسم الخريف، فتعطي جميع الحقول وضفاف الأنهار وما إلى ذلك بزهرة بيضاء من قصب السكر البري. ويعد سباق القوارب هو أحد الأنشطة الاحتفالية الكبرى في هذا الموسم. وفي اخر الخريف وهو موسم الحصاد.

