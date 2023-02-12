«كان»: 70 % إرهاق الممرضات.. و50 % الأطباء في المؤسسات الصحية

وطن النهار

أقامت الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان ) ورشة مقدمي الخدمة ومريض السرطان بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.وقد حاضر في البداية الدكتور خالد أحمد الصالح استشاري أورام ورئيس مجلس إدارة حملة (كان) عن الاحتراق الذاتي لمقدمي الخدمة وقد تطرق للإرهاق الذي يتعرض له المهنيون الصحيون، مشيرا الى السلبيات التي تساعد على الإرهاق في بيئة الرعاية الصحية وتشمل ضغط الوقت وعدم السيطرة على تنظيم العمل بالإضافة الى عدم سلاسة العمل التنظيمي وضعف القيادة.

كما أشار الصالح الى أسباب إرهاق العمل للجسم الطبي والتي تمثلت بخروج العمل عن السيطرة وبيئة العمل المرهقة والعمل لفترة طويلة من دون أخذ اجازات مع قلة النوم أو الاسترخاء كما أن الاقتراب عاطفيا من المرضى مسبب للإرهاق.

وقد بين الصالح إمكانية معالجة مشكلة الإرهاق لوجود عوامل لها القدرة على تخفيفها وقسمها الى 3 مستويات وتشمل المستوى الجماعي والشخصي وبيئة العمل. كما تم اخذ استبيان قسم نسب الإرهاق مع التعامل مع المريض الى 5.26% يستمتعون بالعمل و60.53% يشعرون أنهم تحت الضغط وأنه يستخدم جميع طاقاته بالعمل و26.95% لديهم اجهاد جسدي وعاطفي 5.26% اعراض الإرهاق التي يعاني منها تسبب الإحباط بالعمل.

وقد عرض الصالح نسب الإرهاق نتيجة العلاقة مع المرضى حيث وجد أن من 10-70% بين الممرضات، و30-50% بين الأطباء ومساعدي الأطباء، وان النسب المرتفعة للارهاق تكون مصاحبة لمن لا ينالون فترة اجازات كافية وايضا ممن يعانون من بيئة عمل مرهقة، مشيرا أن هذا يمثل تهديدا لسلامة المرضى لأنه من الممكن أن يقوم الأطباء الذين يعانون من الإرهاق بتقديم خدمة ضعيفة وغير متقنة مقارنة بزملائهم الذين نالوا فترات راحة ويعملون في بيئة مريحة.

وبين ان الدول التي لا تراعي عوامل الارهاق يؤدي ذلك في النهاية الى علاقة متوترة بين العاملين في المجال الصحي والمرضى.

وفي المحاضرة الثانية بينت الدكتورة إيمان راشد التوحيد استشارية أورام في مركز الكويت لمكافحة السرطان وأمين عام رابطة الأورام - بينت الأماكن التي تقوم بعلاج مرضى السرطان في دولة الكويت ومنها مركز الكويت لمكافحة السرطان (مركز حسين مكي الجمعة للجراحة التخصصية، مستشفى بنك الكويت الوطني للأطفال مع وحدة العلاج بالخلايا الجذعية، وأوضحت إيمان أن هذه التوعية جزء من عمل الاطباء والهيئة التمريضية التي تعطيهم سعادة في العطاء وتخفف من اعباء الارهاق، ومن اهم رسائل التوعية تجنب استنشاق الهواء الملوث، مع ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل يومي، وتجنب المشروبات الكحولية، مع تجنب التدخين بجميع أنواعه مع تناول الغذاء الصحي، وبالنسبة للسيدات ارضاع أطفالهن يجنبهن من الوقوع بالسرطان، وبينت أنه من الضروري التواصل بين الاطباء والمرضى تواصلا ايجابيا يخفف على المرضى وعلى الاطباء كثير من عوامل الارهاق. من جانبها أوضحت الاستشارية النفسية نادية سعد العبيدي أن الاعراض النفسية التي يمر بها مريض السرطان تختلف تبعا لنوع الأعضاء المصابة بالجسم. وأن الأعراض النفسية التي يمر بها مريض السرطان تختلف حسب شخصية المريض وحالته المرضية وأولها الصدمة وتأتي عند تعرف المريض على تشخيص حالته وتليها الانكار وهو رفض وعدم تصديق ما أصابه وتأتي حالة الاحتجاج في المرحلة الثالثة ومن ثم المفاوضة والسؤال عن الطبيب الأفضل المكان الأفضل، ومع الوقت يتحرر من الصدمة وتأتي حالة الاكتئاب ومن ثم التقبل حيث يتقبل المريض المرض والعلاج وتليها حالة قد يمر بها مريض السرطان تجعله يعود للألم النفسي نتيجة ما يعيشه. وبينت أن الدعم النفسي يجب أن يشارك به كل من الطبيب المختص والمعالج النفسي والهيئة التمريضية والعائلة والأصدقاء، وان اهم عنصر في الدعم النفسي يأتي اولا من الطبيب ولا يمكن للأطباء الذين يعانون من الارهاق تقديم هذه الخدمة الاساسية للمرضى وبينت أن هنالك طرقاً ووسائل للدعم النفسي شرحتها وتمنت زيادة الجرعات التدريبية بهذا الشأن للجسم الطبي.

