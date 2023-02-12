«KIB».. إنجازات حافلة في الخدمات الإلكترونية والرقمية

مال وأعمال

تأكيداً لالتزامه بمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية وتطوراتها السريعة، سجّل بنك الكويت الدولي (KIB) سلسلة من الإنجازات البارزة عبر خدماته المصرفية الإلكترونية والرقمية خلال العام 2022، حيث أكد المدير التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد، نواف الخريّف، أن البنك قد نجح في استكمال العديد من الخطط التي كان قد صمّمها لتعزيز وتطوير بنية أعماله الرقمية الأساسية، لضمان أعلى مستوى من القدرة على تقديم الخدمات المصرفية للأفراد بأفضل الحلول الرقمية التي تناسب أسلوب حياة العملاء، وتوفّر لهم تجربة مميزة.

وأضاف الخريّف في تصريحه أن النهج الذي تتبعه الإدارة المصرفية للأفراد لتستمر في إثراء التجربة المصرفية الإلكترونية، تعتمد في المقام الأول على تبني توجهات العملاء المصرفية الحديثة بما يتماشى مع نمط حياتهم العصري، ومن هذا المنطلق، ركّزت الإدارة المصرفية للأفراد جهودها على ابتكار قنوات مصرفية بديلة ومتنوعة، علاوة على إتاحة قنوات تسمح بالوصول إلى جميع شرائح العملاء أينما كانوا بطرق تناسب أسلوب حياتهم اليومي وتلبي متطلباتهم بأعلى مستوى من الخدمة.

خدمات مصرفية بحلول رقمية

وفي إطار سعيه لتنمية قدراته الرقمية وتوسيع نطاق خدماته المصرفية الإلكترونية، أوضح الخريّف أن البنك قد نجح خلال العام الماضي في إضافة 6 خدمات جديدة عبر تطبيق KIB موبايل، أهمها خدمة تحميل وطباعة كشف الحساب، وخدمة «قسّم فاتورتك»، وخدمة فتح حساب الدروازة الجديد، منوهاً بأن ذلك قد ساهم في تضاعف أعداد مستخدمي التطبيق لـ 33% مقارنة بعام 2021.

كما واصل KIB ابتكاراته الرقمية طوال العام ليتمكن من تقديم العديد من خدماته المصرفية للعملاء دون الحاجة لزيارتهم للأفرع، فقد ذكر الخريّف أن البنك قد نجح خلال السنة الماضية في إطلاق خدمة إضافة العميل للنظام المتكامل لديوان الخدمة المدنية،

حتى تكون إحدى القنوات البديلة التي يستطيع العميل استخدامها، حيث قام بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (PACI)، من أجل الاستفادة من قاعدة بياناتها وتطبيقها الرقمي: «هويتي»،

في تيسير وتسريع عملية فتح الحساب «أونلاين» للعملاء، حيث أصبح بإمكان KIB التعرف على المستخدم الجديد عن طريق تطبيق «هويتي» والتحقق من بياناته وسحبها بشكل سريع، مع الحصول على توقيعه الرقمي بسهولة أكبر، وذلك لتسجيله كعميل جديد واستكمال عملية فتح الحساب له في وقت أقل.

وأشاد الخريّف، كذلك، بأبرز الإنجازات الأخرى التي حققها البنك على الصعيد الرقمي في 2022، والتي شملت إطلاق حلول الدفع السريع مثل حساب PayCard الجديد لعمليات الدفع الخاصة بالهيئات الحكومية، وذلك بالتعاون مع منصة «تسديد»، إلى جانب تفعيل خدمات الدفع من بُعد ومن دون تلامس عبر تقنيات Garmin Pay، وFitBit Pay، وSamsung Pay، وكذلك Apple Pay الرقمية.

التوسع والانتشار في أنحاء الكويت

وإضافة إلى خططه لتوسيع شبكة الفروع وتوزيعها في مناطق مركزية في الكويت للوصول إلى أكبر عدد من العملاء من كافة الشرائح، أفاد الخريّف بأن البنك قد حرص من جانب آخر على تلبية احتياجاتهم في إجراء معاملاتهم المصرفية رقمياً، حيث واصل انتشاره في أنحاء البلاد بتدشين المزيد من أجهزة الصراف آلي (ATM) الخاصة به ليصل إجمالي عدد الأجهزة إلى 127، حيث تقدم تلك الأجهزة مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الأساسية للعملاء خارج الفرع، مع خدمات إضافية تشمل تحديث بيانات البطاقة المدنية، تفعيل بطاقات البنك الجديدة، تغيير الرقم السري، فضلاً عن إمكانية التحويل بين الحسابات الشخصية للعميل أو لعميل KIB آخر وميزة السحب باستخدام البطاقة المدنية أو الهاتف النقال.

مركز الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي

أما في إطار حرصه على الارتقاء دائماً بمستوى خدمة العملاء، من خلال تعزيز قنوات التواصل معهم وخدمتهم على مدار 24 ساعة، كشف الخريّف عن استقبال مركز الاتصال لدى KIB أكثر من 490,000 مكالمة خلال العام الماضي، بمعدل 41 ألف مكالمة شهرياً، وذلك تأكيداً لما تتميز به هذه الخدمة من سهولة

وسرعة وكفاءة في تلبية متطلبات العملاء، في أي وقت وطوال أيام الأسبوع، كما زادت نسبة التفاعل على صفحات KIB على مواقع التواصل الاجتماعي @KIBPage بمعدل 28% مقارنة بعام 2021، مع إطلاقه لقنوات تواصل رقمية بديلة وجديدة.

تشجيع الاستخدام الرقمي عبر الحملات الترويجية

ومازال KIB يواصل نجاح حملاته وعروضه الترويجية، التي أطلقها منذ بداية العام الماضي لتشجيع العملاء على تبني الممارسات الرقمية واستخدام قنوات البنك الالكترونية في إجراء المعاملات المصرفية، والتي كانت من ضمنها حملة فتح الودائع الاستثمارية وفتح حساب الدروازة، الكترونياً عبر قنوات البنك ومنصاته الرقمية، حيث زادت نسبة عمليات فتح الحسابات المصرفية لتصل إلى 132% مقارنة بعام 2021، كما سجلت عمليات فتح الودائع الكترونياً بنهاية 2022 ارتفاع نسبته 123%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021.

خاتمة

وفي نهاية تصريحه، ذكر الخريّف أن البنك قد نجح في تحقيق هذه النتائج، في أعقاب عام شهد فيه KIB عملية تطوير واسعة وشاملة للبنية التحتية الرقمية لأعماله، حتى تمكن من خلالها من طرح حلول رقمية مبتكرة ومتميّزة لمعظم الخدمات التي تقدمها الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، في سعيها الدؤوب نحو تحقيق أهداف البنك الاستراتيجية، والقائمة على نهجه المرتكز بشكل محوري على العملاء وعلى تقديم قيمة مضافة تزيد من ثقتهم وتلاقي

تطلعاتهم في الخدمات الشاملة التي يقدمها لهم KIB.

