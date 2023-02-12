بورصة الكويت الخامسة عربياً في القيمة السوقية

مال وأعمال

كشفت بيانات حديثة، ارتفاع القيمة السوقية لـ 13 بورصة عربية وخليجية في يناير الماضي بنسبة 1.3% بعدما أضافت نحو 53 مليار دولار خلال تداولات شهر يناير الماضي. حيث قفزت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 4.06 تريليونات دولار في نهاية ديسمبر الماضي، إلى نحو 4.113 تريليونات دولار في نهاية يناير الماضي.

ووفق بيانات صندوق النقد العربي، فقد تصدرت السوق السعودية أكبر قيم أسواق المال العربية والخليجية بعدما سجلت نحو 2.7 تريليون دولار بنهاية يناير الماضي، مستحوذة على نحو 65.6% من إجمالي القيمة المجمعة لنحو 13 بورصة عربية وخليجية. في المركز الثاني حل سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية بلغت نحو 690 مليار دولار، بحصة تبلغ نسبتها 16.77%. تلاه في المركز الثالث بورصة قطر بقيمة سوقية بلغت نحو 170.3 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 4.14% من إجمالي القيمة المجمعة لأسواق المال العربية والخليجية. وجاءت بورصة دبي للأوراق المالية في المركز الرابع بعدما قفزت قيمتها السوقية إلى 157.3 مليار دولار لتستحوذ على حصة بنسبة 3.82%. وفي المركز الخامس حلت بورصة الكويت بقيمة سوقية بلغت نحو 152.4 مليار دولار مستحوذة على نحو 3.7% من قيمة أسواق المال العربية والخليجية بنهاية يناير الماضي.

