الكويت ستحتاج لـ 43 مليار دينار لتغطية نفقاتها العامة في 2036/2037 «الشال»: الموازنة الجديدة مخالفة لنوايا الإصلاح

مال وأعمال

قال تقرير الشال الاسبوعي حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024/2023: ان مشروع الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة جاء مخالفاً لكل المعلن من نوايا الإصلاح المالي شاملاً ما نص عليه برنامج الحكومة الحالية، تلك المخالفة قاطعة عند استعراض ملخص الأرقام، وهي صحيحة أيضاً عند استعراض نقاط المقدمة الأربع، وجميعها خاطئة.

في جانب الأرقام، انخفضت تقديرات الإيرادات العامة بنسبة 14.2%، بينما اتجهت النفقات العامة إلى زيادة غير مسبوقة وبنسبة 11.7% خلافاً لمنطق الأمور، وخطورة ذلك المؤشر تكمن في إقراره بأن النفقات العامة خرجت عن السيطرة ولم تعد مرنة وسوف ترتفع في المستقبل مهما انخفضت الإيرادات العامة.

وذكر الشال انه بتحليل تفاصيل تلك الأرقام يؤكد بشكل قاطع بأن ارتفاع النفقات العامة ليس فقط غير مسبوق وغير مستدام، وليس فقط معاكساً لنوايا الإصلاح المالي، وإنما هو أيضاً مخالف لكل نوايا الإصلاح الاقتصادي، ويعمل على توسعة فجوات الاقتصاد الهيكلية. فالنفقات الجارية ارتفعت مساهمتها في إجمالي النفقات العامة من 87.5% للسنة المالية الحالية 2022/2023، إلى 90.5% في مشروع الموازنة القادمة، ذلك يعني أن الأموال المتاحة لخلق فرص عمل وإصلاح التعليم والخدمات الصحية والبنى التحتية، أي تنمية الموارد المالية والبشرية، تتلاشى لحساب توزيع الموارد المتاحة حالياً. كما يعني عدم استدامة سوق العمل ببلوغ نصيب الرواتب والأجور والدعوم ما نسبته 79.3% من جملة النفقات العامة في مشروع الموازنة القادمة مقابل 74.7% في الموازنة الحالية، يعني تهديداً حقيقياً بالبطالة السافرة والمتنامية لصغار الشباب والشابات القادمين قريباً إلى سوق العمل. واضاف التقرير لقد كنا متفائلين في فقرة من تقرير الأسبوع قبل الفائت عندما افترضنا بأن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024 سوف يبدأ من جملة نفقات عامة بحدود 23 مليار دينار كويتي بعد وفر بنحو 0.5 مليار دينار كويتي عند صدور الحساب الختامي. وقد افترضنا تبني حصافة مالية تفرضها ظروف واقع هبوط أسعار وإنتاج النفط ومأزق عدم استدامة سوق العمل. وأن تلك الحصافة سوف تعني ارتفاع معدل النفقات العامة في الخمس عشرة سنة القادمة بمعدل هو الأدنى تاريخياً أو بنحو 62% كما حدث بعد تحرير الكويت. وتلك الفرضيات المتحفظة خلصت إلى حاجة الكويت إلى نحو 37 مليار دينار لتغطية نفقاتها العامة بحلول السنة المالية 2036/2037، ومع تغير الأساس في مشروع الموازنة القادمة إلى 26.3 مليار دينار، سوف تحتاج الكويت في السنة المالية 2036/2037 إلى نحو 43 مليار دينار لتغطية نفقاتها العامة، ذلك يعني أن استدامة المالية العامة مستحيلة. وما لم يتغير نهج تشكيلها، سوف تطالب الحكومة الجديدة بالسماح لها بالاقتراض من السوق العالمي أو السحب من احتياطي الأجيال القادمة لشراء بعض الوقت وتعميق ضرر المالية العامة، وإن تحقق لها ذلك، سوف تقود البلد إلى مأزق مالي واقتصادي قد يستحيل تجاوزه.

