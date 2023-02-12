4 أخطاء في مشروع الموازنة

مال وأعمال

عودة إلى النقاط الأربع في المقدمة التسويقية لمشروع الموازنة، وكلها خاطئة وهي:

1 - الإيرادات العامة لم ترتفع نتيجة جهد أو إصلاح كما نصت النقطة الأولى، وإنما مجرد تغيير في قيود محاسبية.

2 - كان الحديث عن تحفظ حصيف للحكومة في تقدير سعر برميل النفط الكويتي في مشروع الموازنة عند 70 دولاراً وهو أمر ليس له أي معنى، فأسعار وإنتاج النفط متغيران يحكمهما متغيرات سوق النفط، وهما خارج قدرة السلطات المحلية على التأثير عليهما.

3 - التحجج بأن ضمن النفقات العامة استحقاقات متأخرة لوزراتي النفط والكهرباء، وهي في الواقع نفقات مستحقة تأخر سدادها، ولو دفعت في وقتها لرفعت من مستويات الإنفاق السابقة بنفس الرقم البالغ 1.064 مليار دينار، وتظل تمثل 38% من زيادة النفقات العامة في مشروع الموازنة، والباقي أو 62% نفقات جارية جديدة، وضمن الباقي شراء إجازات كل العاملين في القطاع العام وهي بدعة فريدة من نوعها في العالم.

4 - كلام مناقض لكل ما نطقت به أرقام المشروع، ومحتواه هو أن الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة الإيرادات غير النفطية وإصلاح وتقنين وترشيد وزيادة كفاءة الإنفاق، ولم نر في المشروع سوى اتجاه معاكس لمنطق تلك الجملة.

