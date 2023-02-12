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مال وأعمال

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عبر «الهلال الأحمر» لمساعدة سورية وتركيا

غرفة التجارة تتبرع بـ 250 ألف دينار لمتضرري الزلزال


دعماً للجهود التي تقوم بها جمعية الهلال الأحمر الكويتية الرامية إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء الزلزال المدمر الذي أصاب الجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، فقد ساهمت غـرفــة تجـارة وصنـاعة الكـويـت بمبلغ «مئتي وخمسين ألف دينار كويتي» والذي ستقوم جمعية الهلال الأحمر بتخصيصه كاملاً لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر، لتأمين الاحتياجات المطلوبة لهم وتخفيف معاناتهم.
وإذ تعرب غرفة تجارة وصناعة الكويت عن صادق مشاعرها لمواساة أشقائنا في سورية وتركيا وعائلات ضحايا الكارثة، داعية الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويعجل بشفاء المصابين؛ لتؤكد على دعم وترسيخ دورها كشريك إنساني لجمعية الهلال الأحمر.


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