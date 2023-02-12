مجموعة برقان تهبّ لنجدة منكوبي الزلزال الأخير بمليوني دولار

مال وأعمال

أعلنت مجموعة بنك برقان وقوفها إلى جانب المنكوبين وأهالي ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا وبعض الدول المجاورة لها، وذلك من خلال التبرّع بمليوني دولار لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في تجاوز هذه المحنة. وقد تم تخصيص مليون دولار من إجمالي قيمة التبرّع لجمعية الهلال الأحمر الكويتي، لما يقوم به من دور فعّال منذ اليوم الأول وحتى اللحظة، في دعم جميع الجهود الرامية إلى مساعدة المنكوبين.

وتأتي هذه الخطوة من مجموعة بنك برقان في إطار الالتزام بالدور الإنساني، محلياً وإقليمياً، ودعم التنمية المستدامة. وإن هذا التبرّع يأتي كمساهمة إنسانية للإسهام بأكبر قدر ممكن في إغاثة المحاصرين والمنكوبين ومدّ يد العون والمساعدة للجرحى والمنكوبين بسبب هذا الظرف القاهر، إلى جانب الإسراع في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض حتى الآن.

وقد تقدمت مجموعة بنك برقان بأحرّ التعازي للأسر المتضررة وذوي الضحايا والمفقودين، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين. وقد أكدت المجموعة بأن سلامة موظفيها وأسرهم في شركتها التابعة، بنك برقان تركيا، هي أولوية قصوى، والبنك يراقب الوضع في تركيا عن كثب لضمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم. كما أن بنك برقان تركيا يعمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية لتقديم الدعم والمساعدة للمناطق المتضررة.

علماً أن بنك برقان يتابع تطورات الأزمة ومستجداتها، ويواصل التنسيق مع كل الجهات المعنية، بدءاً بوزارة الصحة الكويتية وقوّة الإطفاء العام، مع الالتزام بالتوجيهات الأميرية السامية في هذا الإطار، وذلك من أجل المساهمة في رفع اسم الكويت عالياً بين الدول ذات الدور المتقدّم والفعّال على الصعيد الإنساني العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يواصل حضوره الإنساني المؤثّر، في إطار التزامه ببرنامج المسؤولية الاجتماعية، ليس على الصعيد المحلي فحسب، وإنما في الجانب الإقليمي أيضاً، وذلك انطلاقاً من مبادئه الأساسية وتماشياً مع ثقافته الراسخة في هذا المجال.

