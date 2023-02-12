«برقان» اختتم رعايته لنهائي كأس ولي العهد لكرة القدم

مال وأعمال

شارك بنك برقان في رعاية المباراة النهائية لبطولة كأس ولي العهد لكرة القدم، والتي أقيمت في استاد جابر الأحمد الدولي، تحت رعاية وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله. وجاءت هذه الرعاية البلاتينية في إطار برنامج بنك برقان للمسؤولية الاجتماعية وحرصه على دعم الرياضة الكويتية بشتى أشكالها.

وشهدت المباراة النهائية لقاءً قوياً لنادي العربي الرياضي ونادي السالمية الرياضي، وحشداً جماهيرياً كبيراً لمشجّعي الرياضة والأندية المشاركة في البطولة، حيث توج العربي بطلاً بعد ركلات الترجيح، إضافة إلى الحضور المميّز لكبار الشخصيات وممثلي الإدارة العليا في بنك برقان، يترأسهم مسعود محمود جوهر حيات، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان.

وتندرج رعاية بنك برقان لهذا الحدث المحلي المهم في إطار حرصه الدائم على دعم القطاع الرياضي الكويتي، وبرنامجه الشامل للمسؤولية الاجتماعية الهادف إلى تشجيع المواهب الكويتية الطموحة. وكانت النسخة 30 للموسم الرياضي 2022/2023 من بطولة كأس سمو ولي العهد قد انطلقت في شهر أكتوبر، بتنظيم من الاتحاد الكويتي لكرة القدم (KFA) وبمشاركة 15 نادياً من أندية كرة القدم المحلية.

وبهذه المناسبة، قال قتيبة الربعي، رئيس العلاقات والاتصالات في بنك برقان: «لقد كان لنا شرف رعاية نهائي بطولة كأس سمو ولي العهد عرفاناً من إدارة البنك لسمو ولي العهد حفظه الله، وإيماناً منا بدوره الرائد في نهضة الكويت على جميع الصعد وتشجيع سموه للنشاط الرياضي في البلاد».

وأضاف الربعي: «نحن نحرص في بنك برقان على تعزيز القطاع الرياضي، وذلك من خلال مواصلة دعم مختلف الأنشطة الرياضية وتشجيع الرياضيين الشباب الذين يرفعون علم الكويت عالياً في المحافل الرياضية المحلية والدولية، على منصات التتويج. وهذه الرعاية تؤكّد دور بنك برقان الريادي في هذا المجال، والذي لا يقتصر فقط على القطاع المصرفي، وإنما يتجاوزه إلى المسؤولية المجتمعية ودعم جميع شرائح المجتمع، وذلك تحقيقاً لمبدأ الاستدامة وتمكين المواهب الكويتية الشابة، وتشجيع جميع أفراد المجتمع الكويتي على تبني الثقافة الرياضية».

وتجدر الإشارة إلى أن بنك برقان يسعى دائماً إلى رعاية الفعاليات الرياضية المحلية المهمة والرياضيين الكويتيين، وذلك بهدف إبقاء اسم الكويت في مركز متقدّم ومرموق في المحافل الدولية والإقليمية.

