الكويت شاركت في اجتماع «المجلس الاقتصادي العربي»

مال وأعمال

شاركت دولة الكويت في اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (111) على مستوى وزراء المال والاقتصاد العرب في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة وبمشاركة ممثلي الدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية، ومدراء عامي مؤسسات العمل العربي الاقتصادي المشترك، حيث ترأس الوفد الكويتي الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية طلال النمش. وتم خلال الاجتماع استعراض توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين والموافقة عليها كقرارت صادرة من الوزراء، والتي تضمنت في مقدمتها تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة (110) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ونشاط القطاع الاقتصادي والاجتماعي بالأمانة العامة بين دورتي (110) و(111)، والإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس بهذا الشأن. كما بحث المجلس إعداد الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في دورته العادية (32)، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية، والتحضير للقمة في دورتها الخامسة، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومقترح الكويت بتعديل الضوابط والمعايير لإنشاء المنظمات العربية المتخصصة، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2023، والاستثمار في الدول العربية، وسوق الغذاء العربي.