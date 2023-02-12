«البيوت الاستثمارية القابضة» أطلقت إستراتيجيتها الجديدة «XPAND»

مال وأعمال

أعلنت «مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة (BIG Holding) عن إطلاق خطتها الإستراتيجية الجديدة للثلاث سنوات المقبلة تحت عنوان «XPAND» وذلك بهدف التوسع المحلي والإقليمي لشركات المجموعة التابعة.

وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي للمجموعة م. عبدالرحمن الخنة خلال مؤتمر صحافي أن «شركة كي أر إتش» ذراع المجموعة المتخصصة في شؤون الموارد البشرية وتقديم خدمات الدعم المتكاملة للعديد من العملاء في القطاعين الحكومي والخاص ستواصل نموها بالتوسع في أسواق جديدة مع طرح خدمات نوعية ومبتكرة، مشيرا إلى أن الشركة ستوسع نشاطها في المملكة العربية السعودية حيث أنها تعمل حاليا في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر والأردن.

وأكد الخنة على أن استراتيجية التوسع تعتمد على الابتكار ورضا العملاء والنمو المستدام وذلك في ظل وجود أسس متينة و الاعتماد على موظفين مهنيين ولديهم القدرة على تكريس آليات العمل بكفاءة ، وأضاف «نحن متحمسون للغاية بشأن الفرص التي تنتظر مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة والشركات التابعة لها خلال الثلاث سنوات المقبلة حيث سنواصل الاستثمار في مواردنا البشرية وقدراتنا وإمكانياتنا المتاحة وذلك لخلق قيمة مضافة لعملائنا، كما سنسعى إلى تعزيز معايير الجودة في مختلف القطاعات التي نعمل بها لينعكس ذلك إيجابيا على المجتمع والسوق الكويتي في الوقت ذاته».

واشار الخنه إلى أن شركة «ريل إستيت هاوس العقارية» التابعة للمجموعة التي تدير مجموعة متنوعة من العقارات السكنية والتجارية إضافة الى ادارة عقد سوق المباركية أحد أهم واجهات الكويت الثقافية والسياحية تهدف إلى توسيع محفظتها العقارية وتعزيز قدراتها وذلك عبر التوسع في قطاع الفندقة والتطوير السكني داخل الكويت والسعودية، كما أنها تخطط إلى المشاركة في عدد من المزادات الحكومية التي تهدف إلى تطوير مناطق سكنية وتجارية جديدة.

على صعيد نشاط المجموعة قال الخنه ان مجموعة بيوت الاستثمارية القابضة تأسست عام 2006 بهدف إدارة محافظ مجموعة متنوعة من الشركات القائمة سريعة النمو، حيث استطاعت خلال فترة وجيزة تنويع خدماتها على نطاق واسع شملت قطاعات الخدمات التكميلية المساندة والخدمات العقارية عبر منطقة الخليج العربي.

