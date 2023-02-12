الشركة التجارية العقارية نجحت بالترقية للسوق الأول

مال وأعمال

نجحت الشركة التجارية العقارية بالحصول على الترقية من السوق الرئيسي لتنضم إلى السوق الأول في بورصة الكويت والذي يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة «سوق النخبة»، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة التجارية العقارية المهندس عبدالمطلب عبدالمناف معرفي بأن انضمام التجارية إلى السوق الأول يعتبر تتويجاً لمسارها الريادي وحصاداً لثمار سنوات من الجهد والعمل الدؤوب. وأضاف أن التجارية استطاعت الحصول على هذه الترقية التي تظهر قوة مركزها المالي ومدى التزامها بتحقيق خطوات ثابتة ومدروسة على مسار النجاح وقدرتها على استيفاء شروط ومعايير الترقية سواءً فيما يخص حجم ومعدلات التداول والسيولة اليومية والقيمة الرأسمالية لأسهم الشركة والواجب بلوغها 78 مليون دينار كويتي كحدّ أدنى للتأهل، بالإضافة لعدم صدور أي جزاءات تأديبية لوقت المراجعة السنوية ولمدة سنتين و هذا الأمر الذي يؤكد بوضوح مدى التزام الشركة بجميع المعايير اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالإضافة لالتزامها التام بمبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة بهدف تعزيز ثقة المساهمين والمستثمرين بسهم التجارية. وهو ما نجحت التجارية في تحقيقه من خلال أعمالها القائمة و المستمرة على جذب المستثمرين. وأشاد معرفي بدور مجلس الإدارة في التوجيه الاستراتيجي ومدى استعداد الجهاز التنفيذي والموظفين في تطبيق هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع لتتبلور في تحقيق نجاحات متتالية وإنجازات ريادية، كما أعرب عن شكره للمساهمين والمستثمرين على ثقتهم بالتجارية، مؤكداً التزام الشركة باستمرارية السعي لتحقيق المزيد من النجاح و الازدهار.

