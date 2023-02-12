«البترول الوطنية» نظَّمت يوماً صحياً

مال وأعمال

قدمت شركة البترول الوطنية الكويتية خدمات صحية أساسية للعمالة الوافدة بمنطقة الفحيحيل الصناعية، وذلك في إطار يوم الصحة المهنية الخامس، الذي نظمته تحت شعار «دعنا نتكاتف سوياً لكي نصبح أصحاء»، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة وضحة أحمد الخطيب، ومدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة د. أحمد الشطي.

وجرى ضمن أنشطة هذا اليوم توعية العمال بالعادات الصحية السليمة، وكيفية الوقاية من الأمراض، إضافة إلى إجراء فحوصات طبية مجانية، وتقديم العلاجات اللازمة لهم تحت إشراف استشاريين واخصائيين، وذلك في ذات الموقع، بغرض التسهيل على العمال، الذين تحول ظروف عملهم وأماكن إقامتهم دون تمكنهم من التنقل للحصول على هذه الخدمات.

وبهذه المناسبة، أكدت الخطيب أن الشركة تحرص دائماً على القيام بمسؤوليتها الاجتماعية، وخاصة في الجانب الصحي، من خلال تنظيم أنشطة وحملات طبية وتوعوية داخل الشركة وخارجها، ومنها هذه الحملة الموجهة لعمالة منطقتي الفحيحيل والأحمدي الصناعيتين، كونهما من المناطق المحيطة بمصافي الشركة.

وأضافت أن الشركة تنظم يوم الصحة المهنية سنوياً منذ عام 2015 بالتناوب ما بين هاتين المنطقتين اللتين تشهدان تواجداً كثيفاً للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، منوهة إلى أن الشركة اضطرت خلال العامين الماضيين لإيقاف هذه المبادرة نتيجة لتأثيرات جائحة كورونا، وعاودت هذا العام استئنافها من جديد. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالعزيز الدعيج إن الحملات والأنشطة الصحية التي تقدمها الشركة تسهم في الكشف المبكر عن المشاكل والأمراض المزمنة، وخصوصاً تلك التي لها ارتباط ببيئة العمل، مما يساهم بشكل كبير في سرعة شفاء العامل قبل ظهور أعراض مرضية خطيرة عليه، وبالتالي ضمان تمتعه بصحة جيدة تمكنه من الحياة والعمل بالشكل الأمثل.

ومن جانبه، أوضح رئيس الفريق الطبي التابع للشركة د. وليد الحربي أنه يتم في يوم «الصحة المهنية» عرض العامل على أطباء الشركة، للتأكد من صحته وخلوه من أي مرض قد يؤدي إهماله إلى حدوث مضاعفات مستقبلية خطيرة هو في غنى عنها، منوهاً إلى أن الفحوصات تشمل قياس الوزن، والطول، والضغط، والنبض، ومستوى السكر، ونسب الكوليسترول، وقياس قوة التنفس لفحص وظائف الرئة، وقياس الهيموجلوبين لفحص الأنيميا، وقياس قوة السمع، وإن لزم الأمر يتم أيضا إجراء تخطيط للقلب، وقياس لمعدل السكر التراكمي.

