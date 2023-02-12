هدى أحمد: فوائد كبيرة لـ «العكبر» في تعزيز صحة وشباب القلب والشرايين

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قالت مستشارة التغذية بشركة عسل معجزة الشفاء واستشارية العلاج الغذائي د. هدى أحمد: يعرف العكبر( البروبوليس) بأنه من أكثر منتجات النحل الغنية بحمض الكافيك علماً بأنه مضاد قوي للأكسدة والالتهابات المزمنة والحادة، فضلاً عن دوره في المساعدة على التئام الانسجة المتهدمة وغير ذلك من فوائده المتعددة، ونخص بالذكر حمض الكافيك الذي أجريت دراسة عن فوائده للمحافظة على صحة القلب والشرايين في كلية الطب جامعة اينونيو في إقليم مالاتيا بتركيا عام 2010، حيث اجراها البروفيسور ايسر مقدس وعلي اردوغان في سبتمبر.

وأضافت أحمد: تمت الدراسة بإجراء فحوص على مجموعة من الفئران بعمر ثلاثة شهور ثم قسمت الى مجموعات مجموعة تتلقى حمض الكافيك ومجموعة تتلقى الميلاتونين وهو مادة طبيعية مضادة للأكسدة ومجموعة لا تتلقى غير الغذاء العادي.

وأردفت: استمر هذا النظام الغذائي حتى 24 الى 30 شهراً وهو سن شيخوخة الفئران، واسفرت الفحوص بالميكروسكوب الالكتروني عن ترسب الدهون وحدوث تنكسات في عضلات القلب والشرايين وفقدانها المرونة والحبيبات المسؤولة عن التنفس مما يشير إلى مظاهر شيخوخة القلب والشرايين.

وكشفت أنه تم الحفاظ على شباب وصحة القلب والشرايين في المجموعتين التي كانت تتلقى الميلاتونين وحمض الكافيك، مشيرة إلى أن هذه النتيجة كانت أعظم بأضعاف في المجموعة التي كانت تتلقى حمض الكافيك عنها في مجموعة الميلاتونين.

