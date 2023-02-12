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مال وأعمال

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الذهب الأسود ارتفع بقوة وكسر حاجز 86 دولاراً


قفزة كبيرة شهدها أسعار النفط، بأكثر من اثنين بالمئة، لتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية قوية، وذلك بعد إعلان روسيا عن خطط لخفض الإنتاج الشهر المقبل، بعدما فرض الغرب قيودا سعرية على نفطها ومنتجاته. وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن روسيا تخطط لخفض إنتاجها من النفط الخام في مارس بمقدار 500 ألف برميل يوميا تمثل نحو خمسة بالمئة من الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.88 دولار أو بنسبة 2.27 بالمئة، لتصل إلى 86.41 دولارا للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.68 دولار أو بنسبة 2.15 بالمئة إلى 79.75 دولارا للبرميل.


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