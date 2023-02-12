«وربة» وقَّع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «56 Venue»

مال وأعمال

أعلن بنك وربة عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع مركز Venue 56، وذلك بهدف رعاية الأنشطة التي سيقوم بها البنك خلال عام 2023م، وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية دعماً لأنشطة الرياضات الإلكترونية المشتركة بين البنك والمركز، بالإضافة إلى تطوير رياضة الألعاب الإلكترونية، نظراً لما لقته من نجاح في مختلف دول العالم سواءً في الرياضات الفردية أو الجماعية.

وبهذا الصدد قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: «اهتمام الشباب في الكويت بالرياضات الإلكترونية متنامٍ أسوة بكل دول العالم، حيث أصبحت الرياضات الإلكترونية اليوم مركزاً أساسياً وتعتبر من أنواع الرياضات الذهنية التي تسهم بتطوير الذات ومواكبة عصر الرقمنة».

وأوضح المطيري أن مركز 56 Venue يعتبر مركزاً متمرساً في مجال عالم الرياضات الإلكترونية، وأن هذه الاتفاقية هي بداية من البنك لإنجاح المجال الرياضي الخاص بالعالم الإلكتروني، حيث سيتبعه العديد من الشراكات للمساهمة بالارتقاء بهذا المجال الخاص بفئة الشباب».

بدوره قال المؤسس لمركز 56 Venue محمد الأيوب «نسعد بهذه الشراكة الاستراتيجية مع أحد أكثر البنوك نمواً في الكويت، حيث يعتبر بنك وربة من أكثر البنوك دعماً للأعمال الشبابية خلال الفترة الأخيرة».

وأشار الأيوب إلى أن هذه الشراكة ستكون على مدار عام 2023، وستسهم بتطوير العمل المشترك لخدمة الشباب والرياضات الإلكترونية، بالإضافة إلى تحقيق التطلعات الخاصة بالرياضيين في مجال الرياضات الإلكترونية».

وأفاد بأن المركز تأسس لخدمة الرياضات الإلكترونية بكل مجالاتها وبناء نجاحات إلكترونية للشباب الكويتي لمواكبة المنافسة الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى تجهيز الفرق ذوي المهارة العالية للمنتخبات الوطنية.

