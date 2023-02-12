«المحاسبين» عقدت «الاستثمار في الذهب»

مال وأعمال

عقدت جمعية المحاسبين والمراجعين ورشة عمل مجانية بعنوان: «استثمار الذهب» بمقرها الجديد، بمشاركة 70 فرداً من أعضاء الجمعية والمتخصصين في باكورة أنشطة الجمعية المجانية المقدمة لخدمة أعضائها والمهتمين بهذا النوع من الاستثمار والتي تتزايد شريحة المستثمرين بها يوماً بعد آخر.

وحاضر في الورشة المدرب والمتخصص في استثمار الذهب صلاح الجيماز الذي تناول أهم الموضوعات التي يهتم بها المستثمرون في الذهب وكذلك توضيح الكثير من التساؤلات لدى الراغبين والمقبلين في هذا النوع من الاستثمارات.

وأوضح عضو مجلس إدارة الجمعية فهد الجافور أن الورشة المجانية تعكس الاهتمامات الكبيرة التي توليها الجمعية بالتساؤلات التي تخص الكثير من الأفراد والمتعاملين في هذا النوع من الاستثمارات والتعرف على التحديات التي تواجههم وكيف يمكن الاستفادة من التقلبات الكبيرة التي تؤثر على أسعار الذهب ومعرفة أفضل التوقيتات للبيع أو الشراء.

وأضاف أن الاهتمام بالتعرف على كيفية الاستثمار في الذهب وكيفية الاستثمار فيه من قبل الأفراد والطريقة المثلى للاستثمار فيه وأنواعه وأفضل الطرق للتعامل مع المعدن الثمين وما هي العوامل المؤثرة في قطاع الذهب تعد من أهم المعلومات التي تهم الكثيرين من أفراد المجتمع في ظل ندرة الفرص الاستثمارية وسعي الكثيرين للبحث عن ملاذات آمنة للاستثمار.

واستدرك قائلاً: الإقبال الهائل على الورشة المجانية دليل على اهتمام شريحة كبيرة من المهتمين والراغبين في الاستثمار بالذهب في التعرف على الطريقة المثلى للاستثمار وتفادي الخسائر المحتملة التي يمكن مواجهتها مع التقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسعار.

وقال: لا شك أن التفكير في إقامة ورشة مجانية عن الاستثمار في الذهب يجسد المسؤولية الاجتماعية للجمعية التي لا تألو جهداً في تقديم دورات وورش عمل مجانية تهم الكثير من الأعضاء والمواطنين والكثير من الراغبين في هذا النوع من الاستثمار، مضيفاً سيتم إقامة المزيد من الورش المجانية التي تخص الكثير من المهتمين بالاستثمار في الذهب والتعامل فيه.

