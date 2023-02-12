«جي إف إتش»: 90.25 مليون دولار صافي أرباح 2022

مال وأعمال

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية نتائجها المالية للربع الأخير والسنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 حيث بلغ صافي الربح الذي يؤول للمساهمين 24.02 مليون دولار للربع الأخير من العام مقابل 23.88 مليون دولارفي الربع الأخير من عام 2021، بزيادة قدرها 0.6%. وقد نتجت هذه الزيادة بعد احتساب المخصصات والبالغة 13.4 مليون دولار وبلغت ربحية السهم للربع 0.72 سنت، دون تغيير عن الفترة المقارنة لعام 2021. وبلغ إجمالي الدخل للربع الأخير من العام 147.79 مليون دولار مقارنة بـ 128.14 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2021، بزيادة قدرها 15.3%.

وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأخير من العام 26.23 مليون دولار مقابل 24.34 مليون دولارفي الربع الأخير من عام 2021، بزيادة قدرها 7.8%، كما بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأخير 121.56 مليون دولارمقارنة بـ 103.80 ملايين دولارفي الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة قدرها 17.1%.

وسجلت المجموعة ربحا صافيا يؤول للمساهمين بقيمة 90.25 مليون دولارللعام بأكمله مقارنة بما مقداره 84.22 مليون دولار في عام 2021، بزيادة قدرها 7.2%،

وتماشيا مع هذه النتائج، أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية أرباح بواقع 6% من القيمة الاسمية بالدولار (0.0159 للسهم)، بمراعاة الحصول على موافقة الجمعية العامة والجهات الرقابية.

و قال غازي الهاجري، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية: «يسعدنا أن نعلن عن عام آخر من التقدم والنمو الذي حققته المجموعة في عام 2022. على الرغم من كونه عاماً مليئاً بالتحديات عبر الأسواق العالمية، فقد واصلت المجموعة تنوع أنشطتها وتحسين الدخل والأرباح. لقد كانت المكاسب التي تحققت خلال العام مدعومة بأداء جميع خطوط العمل الأساسية على الرغم من تقلبات السوق والضغط الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة. ولقد واصلت المجموعة أيضا تنمية محافظنا العالمية من الأصول من خلال إجراء استثمارات جديدة مهمة والتوسع في تواجدنا العالمي في الولايات المتحدة ومنطقة الخليج، حيث تتوافر المقومات القوية الإيجابية وبيئة الاقتصاد الكلي التي تقود التحول وتخلق فرصا قوية».

من جانبه، صرح هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية، «لقد كان هذا عاما آخر من الإنجاز بالنسبة لمجموعة جي إف إتش المالية حيث واصلنا تنمية استثماراتنا، وتعزيز وجودنا العالمي وقاعدة المستثمرين والمساهمين على خلفية الأداء القوي المستمر وثقة السوق في المجموعة وقدرتنا على تعزيز النتائج عاما بعد عام. لقد تم توظيف أكثر من 1.2 مليار دولار في استثمارات خلال العام في محافظ المجموعة لسكن الطلاب وأصول المباني الطبية في الولايات المتحدة. ولدعم المزيد من النمو في هذه القطاعات، افتتحنا مكتبا جديدا في لندن خلال العام ليتخذ كمقر لإدارة الأصول في المملكة البريطانية وأوروبا. لقد استحوذنا أيضا على شركات إدارة أصول متخصصة أخرى في الولايات المتحدة، وهي ستيودنت كوارترز وبيج سكاي ميديكال، لتوسيع أنشطتنا واستثماراتنا المدرة للدخل في قطاعين رئيسيين».

في ختام حديثه، قال الريس: «بينما نتطلع إلى العام المقبل، أود أن أشكر مساهمينا ومستثمرينا وشركاؤنا وفرق العمل المتفانية على ثقتهم المستمرة والتزامهم تجاه جي إف إتش».

