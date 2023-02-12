«جرافتي» تطلق أولى دوراتها التدريبية

مال وأعمال

عقدت شركة «جرافتي» للاستشارات الإدارية أولى دوراتها التدريبية المهنية المتخصصة للقطاعين العام والخاص بمشاركة ممثلين للقطاع الخاص من البنوك والشركات في القطاعات المختلفة. وحاضر في الدورة التي عقدت فعالياتها على مدى يومين، الاستشاري العالمي في قطاع التسويق والمبيعات صلاح أبو المجد. وقال الرئيس التنفيذي في شركة «جرافتي» للاستشارات الإدارية علي الهجرس إن التدريب في الكويت يؤدي دوراً كبيرة في الاقتصاد الوطني ويسهم في إنعاش حركة المبيعات والتسويق في العديد من القطاعات، خاصة وقت الأزمات.

وأضاف الهجرس: إن التدريب يمثل ركيزة رئيسة في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 والتي تحتاج لعناصر بشرية مدربة ومؤهلة وقادرة على تحقيق الإنجازات المطلوب تنفيذها والمنصوص عليها في المحاور التي تتضمنها الرؤية.، موضحاً أن «جرافتي» قادرة على تلبية احتياجات القطاعين العام والخاص بكفاءة عالية واستقدام أفضل المتخصصين العالميين في المجالات المختلفة.أهمية كبيرة بدوره، عبر الاستشاري صلاح أبو المجد عن بالغ سعادته بوجوده في الكويت للمرة الأولى والحديث عن التسويق والمبيعات الذي يعد ذا أهمية كبيرة للغاية في السوق الخليجي، مبيناً أن الاقتصاد الكويتي لديه مكامن القوة التي تمنحه القوة الكافية لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والعالم. وأشار أبو المجد إلى أن التدريب في قطاع التسويق والمبيعات يمثل أحد أهم العناصر لتحقيق الانتعاش والقوة للقطاع العام والخاص على حد سواء ويعزز كثيراً من قدرات الشركات العاملة في القطاعات المختلفة، مؤكداً أن التدريب والتسويق يمثلان أهمية كبيرة ومتزايدة، لدى المتخصصين والعاملين في القطاعين العام والخاص لدورهما الحيوي لتخفيف حدة الأزمات من ناحية ورفع وتيرة الأداء من ناحية أخرى والذي ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال. وذكر أبو المجد أنه سيتم اعتماد المتدربين المشاركين في الدورة من أكاديمية «GAFM» الأميركية.

ومن جانبه، أوضح مدير عام شركة «جرافتي» أحمد زيدان أن الشركة حريصة على التواجد في قطاع التدريب بشكل نوعي ومتميز في كل القطاعات، حيث نستهدف العمل على تقديم قيمة مضافة للشركات تساعدهم على تطوير قدراتهم الإدارية والمالية والبيعية والتسويق والعديد من المجالات، مع العمل على توفير أفضل الأساليب والوسائل الحديثة المتطورة في قطاع التدريب والذي يجعل من شركة جرافتي واحدة من أفضل وأهم الشركات المحلية في هذا القطاع ليس في الكويت فحسب وإنما على مستوى منطقة الشرق الأوسط ودول العالم.

وأضاف زيدان أن الشركة تستقطب أفضل الكفاءات العالمية في قطاع التدريب لصقل قدرات العاملين في مجال التسويق والتدريب، كما تستهدف العمل على توسيع رقعة عملائها في قطاعات البنوك وشركات الاستثمار والبنوك والعقار، كاشفاً عن توجه الشركة لإطلاق أكاديمية متخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والتي ستوجه جميع إمكاناتها من أجل تعزيز وتطوير قطاع التدريب في الكويت.

