«الكويت بجانبكم».. 15 مليون دينار

الأولى

حققت حملة الكويت بجانبكم الاغاثية لمساعدة متضرري الزلزال المدمر في تركيا وسورية التي نظمتها وزارة الشؤون بالتعاون مع وزارتي الخارجية والإعلام عبر البث المباشر على تلفزيون الكويت امس 15 مليون دينار وذلك قبل انهائها بساعات.

وتم فتح باب التبرعات عند الساعة 12 من ظهر امس السبت واستمرت حتى منتصف الليل وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية من القيادة السياسية وبتكليف من مجلس الوزراء في اطار الدور الإنساني للكويت لمساعدة واغاثة المتضررين من هذه الكارثة الكبيرة التي اسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الضحايا والمصابين.

وكانت وزيرة الشؤون المهندسة مي البغلي قد صرحت في وقت سابق ان الحملة تأتي تعبيرا عن تضامن الكويت مع الشعبين التركي والسوري. واوضحت البغلي ان هدف الحملة تخفيف معاناة المتضررين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية واسفر عن آلاف الضحايا ودمار شمل المنشآت والمساكن.

بدوره، قال وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري ان الحملة الوطنية الكويت بجانبكم تأتي تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد بتقديم جميع الدعم لإخواننا من الشعبين التركي والسوري لمواجهة آثار الزلازل التي حلت بهم.

واضاف المطيري في كلمته المباشرة عبر تلفزيون الكويت ان هذه الحملة تهدف الى اغاثة متضرري زلزال تركيا وسورية ومساعدة الشعبين السوري والتركي عبر جمع التبرعات لمساندتهم وتخفيف آثار الزلزال المعنوية والمادية. واكد الوزير المطيري انه ومنذ اللحظات الاولى من حدوث الزلزال هبت الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لمساندة الشعبين السوري والتركي في مواجهة محنتهم، لافتا الى ما جبلت عليه الكويت حكومة وشعبا في تقديم المساعدة للمحتاجين في اسرع وقت ممكن.

الى ذلك، أعلن رئيس جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير توقيع الجمعية اتفاقية تعاون دولية لتقديم مساعدات عاجلة بالشمال السوري لمنكوبي الزلزال بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي.

وقال الساير إنه كمرحلة أولى تم الاتفاق مع الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى الهلال الاحمر القطري على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة في الشمال السوري والتي بدأت فعليا هناك.