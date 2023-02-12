وزير الدفاع: منح أوسمة وأنواط لعدد من الضباط والأفراد بالجيش

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وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بمنح وسام الواجب العسكري وأنواط الخدمة لعدد من الضباط وضباط الصف تنفيذا للأمر الأميري السامي الذي تفضل به صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد. ويأتي الامر السامي تقديرا وتكريما من سموه للجهود التي يبذلها أبناؤه حماة الوطن والتضحيات التي يقدمونها في سبيل حفظ أمن البلاد وسلامة أراضيها وصون استقلالها.

وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي ان وزير الدفاع بالانابة وجه بمنح وسام الواجب العسكري من الدرجة الممتازة لعدد (34) ضابطا من رتبة عميد ومن الدرجة الأولى لعدد 192 ضابطا من رتبتي مقدم ورائد ومن الدرجة الثالثة لعدد 1790 عسكريا من ضباط الصف، بالإضافة إلى منح 217 ضابطا من مختلف الرتب أنواط الخدمة العسكرية بفئاتها الثلاث الذهبية والفضية والبرونزية بعد استيفائهم لشروط وضوابط الاستحقاق لها.

وذكر البيان ان منح هذه الأوسمة والأنواط لمنتسبي الجيش الكويتي يأتي تزامنا مع الاحتفالات التي تعيشها البلاد بمناسبة ذكرى الأعياد الوطنية وتنفيذا للأمر الأميري السامي بمنحها.