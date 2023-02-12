اتفاق كويتي - فلبيني لـ «تأجيل البت في عقود العمالة»

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قالت السفارة الفلبينية في بيان لها إن مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا في وزارة الخارجية السفير سميح جوهر حيات اجتمع مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الفلبين لدى الكويت هوزيه ألمودوفار كابريرا الثالث الخميس الماضي، حيث ناقش الجانبان تأجيل البت في عقود العمالة المنزلية المتجهة للكويت لأول مرة كما ورد في الاستشارة رقم 5 الصادرة عن إدارة العمال المهاجرين يوم الأربعاء الموافق 08 فبراير 2023. ولفت البيان الى ما قاله حيات عن خيبة الأمل من قرار ادارة العمال المهاجرين ونقل رغبة الحكومة الكويتية في حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن. من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة بالانابة كابريرا: إن ادارة العمال المهاجرين أشارت إلى أن التأجيل ينطبق فقط على عاملات المنازل اللاتي لم يعملن من قبل في الكويت ويتم إرسالهن إلى الكويت لأول مرة. وأضاف: -وفق البيان المنسوب للسفارة- أن ادارة العمال المهاجرين تدرس إصلاحات لتعزيز الإجراءات والآليات التي تساعد على ضمان سلامة عاملات المنازل، لا سيما العاملات في الكويت لأول مرة.