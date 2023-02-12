السفير العراقي: ترسيم الحدود البحرية «بعد» النقطة - 162 بالاتجاه الصحيح

الأولى

أكد سفير العراق لدى البلاد المنهل الصافي التنسيق الدائم والتفاهم المستمر بين الكويت والعراق في جميع الملفات بهدف ايجاد الحلول المناسبة لها ما يعزز العلاقات في مختلف المجالات.

وردا على سؤال بشأن ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، اوضح السفير الصافي في تصريح صحافي، أن هذا الملف يسير في اتجاهه الصحيح من خلال اللجنة الفنية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها في العاصمتين بالتناوب وستعقد اجتماعها المقبل في الكويت الشهر الحالي دون ان يحدد موعد انعقادها.

وردا على سؤال اخر حول ما اذا كان هذا الملف يحتاج إلى وساطة طرف ثالث ولتكن السعودية من خلال زيارة وزير خارجيتها الامير فيصل بن فرحان الى بغداد ثم زيارته الى الكويت، أكد السفير الصافي ان العلاقات الكويتية العراقية يسودها التفاهم والحرص المشترك على تعزيز التعاون وحل الملفات بالحوار المباشر لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين وبالتالي لا حاجة الى وساطة.

وأضاف: العلاقات العراقية- السعودية جيدة وهناك تواصل على أعلى المستويات بين البلدين، كما هو الحال بالنسبة للعلاقات الكويتية- العراقية وذلك في إطار حرص العراق على التفاعل المستمر مع محيطه العربي وطرح كل ما يهم العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات فضلا عن التنسيق اقليميا ودوليا في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعن استضافة العراق لمحادثات سعودية ايرانية، وما إذا كان وزير الخارجية السعودي شارك فيها أثناء زيارته لبغداد، أكد السفير الصافي استمرار هذه المحادثات على مستوى اقل من وزاري حتى الان، نافيا حدوث اي اجتماعات بهذا الخصوص اثناء زيارة الوزير بن فرحان الى بغداد، متمنيا نجاحها والتوصل الى تفاهمات مقبولة من الرياض وطهران.