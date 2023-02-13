باصات.. بدون ركـاب

الاخيرة

ما يلفت النظر في بلدي الحبيب الكويت الأعداد الكثيرة والأحجام الضخمة والمطورة لباصات النقل العام التي بعضها يصل إلى دورين والتي تجوب الشوارع من الصباح وحتى منتصف الليل خالية من الركاب ونادراً جداً ما يشاهد اثنان أو ثلاثة من العمال أو خدم المنازل داخل هذه الباصات الضخمة.

وهذه الظاهرة صار لها سنوات طوال، ومع هذا شركة النقل العام الكويتية التي بلا شك تتجرع الخسائر إلا أنها مع هذا يلاحظ باستمرار أنها تزيد من مصاريفها واستحداث أسطولها الذي وصل إلى أربعمئة باص وألف وخمسين سائقاً، هذا خلاف الإدارات والأقسام العديدة والكثيرة جداً ابتداء من مجلس الإدارة إلى الرؤساء التنفيذيين وهذا التقسيم المخيف المنظم بالهيكل التنظيمي للشركة التي تأسست بمرسوم أميري رقم 60 لسنة 1962 والذي يضم العشرات من الأقسام والإدارات والتي يعمل بها لغاية آخر إحصاء منشور في سنة 2016 4207 موظفين أكيد اليوم تضاعف.

ومن الملاحظات التي على الشركة ما أوردته الجهات الرقابية في ديوان المحاسبة من استمرار تكبد شركة النقل العام لخسائر سنوية متتالية حيث بلغت الخسائر 28.922.291 ديناراً كويتياً تمثل نسبة %103 من رأسمالها كما ورد في 31/12/2019 وتضخم الأرصدة المستحقة على العملاء وظهور انحرافات كبيرة في بنود المصروفات والإيرادات الفعلية فضلاً عن تخصيص مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة 30.000.000 دينار كويتي بالإضافة إلى مبلغ 12.000.000 دينار كويتي مكافأة حضور لجان وهذا في عام 2019 والكثير من المخالفات القانونية التي أوردها التقرير.

والسؤال الكبير الآن: لماذا الحكومة والمال العام يتحملان هذه الأعباء ولمصلحة من وإلى متى؟.. فأبسط شيء هو بيعها أو إيقافها وترك الأمر للقطاع الخاص الذي بلا شك سوف يعمل على تحقيق الربح من ورائها.

تمثل هذه الشركات وغيرها كالهيئات وعطايا المجاملات مصاريف غير صحيحة لو ارتاحت منها الحكومة والدولة لما أصبحت في كل مناسبة تصرخ بوجود عجز في الميزانية!!

أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت..

والله المستعان،،،

