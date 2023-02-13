مطلوب رؤية وإرادة وإدارة

الاخيرة

ما هو مطلوب بشدة في الكويت هذه الأيام رؤية جديدة، تخطها عقول أجنبية مختصة وتساعد بتنفيذها، فقد شبعنا من منهاجية خطط هواة ضرها أكثر من نفعها.. خطة توصلنا للجنة الموعودة، وتحولنا لبلد زاهر متقدم منافس لجيرانه الخليجيين.. خطة تجعلنا متقدمين في عمليات التنمية وقضايا التعليم والصحة والاقتصاد والشفافية والحضارة والتقدم والتنوير إلخ.. خطة محترفة تخلق لنا موارد بديلة للنفط فمن دون تلك الخطة نحن أمة متجهة لـ … الفناء!

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ضمن اوضاعنا الحالية القاتمة والبائسة لن تستطيع الكوادر الحكومية تطبيق أي خطة فاعلة تنهض بالكويت، فعدم الكفاءة والأمانة يغلب على أعمال القطاع العام، وفاقد الشيء لا يعطيه والأفضل لو صاحبت تلك الخطة الاستعانة بكوادر متميزة من القطاع الخاص وخريجي المدارس الأجنبية يعينون في المناصب القيادية الحكومية الشاغر أغلبها هذه الأيام كونها غير متدثرة بالأنظمة الحكومية البالية.

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آخر محطة:

علينا أن نعرف بديهية «من دمر لا يعمر.. والمجرَّب لا يُجرَّب» ومن قضى جل عمره وترقى ضمن الفساد والبيروقراطية وعدم الكفاءة القائم بالدوائر الحكومية لا يمكن أن يطور أجهزة وأنظمة ساهم بصنعها وتقوم على الاستفادة المالية والاجتماعية والشخصية من المناصب التي يتولونها.. جددوا الدماء يرحمكم الله كي تقلع طائرة الوطن.

