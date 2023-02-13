الأمم المتحدة: حصيلة ضحايا الزلزال «ستتضاعف أو أكثر»

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عواصم- الوكالات: حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسورية والتي تخطت 35 ألف قتيل «ستتضاعف أو أكثر» وزار غريفيث في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7,8 درجات، الذي وقع الإثنين وتسبب بسقوط 28191 قتيلا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سورية المجاورة. وقال غريفيث متحدثا لشبكة «سكاي نيوز» النلفزيونية «أعتقد أنه من الصعب تقييم (الحصيلة) بدقة؛ لأنّ علينا أن نرى تحت تحت الأنقاض، لكنني واثق من أنها ستتضاعف أو أكثر». وأضاف «لم نبدأ فعليا تعداد القتلى بعد» واصفا الزلزال بأنه «أسوأ حدث منذ 100 عام في هذه المنطقة».

ويواصل العشرات من عناصر فرق الإنقاذ البحث بين الأنقاض وسط برد قارس فيما وشرّد الزلزال ما يصل إلى 5,3 ملايين شخص في سورية وحدها، وفق ما حذرت الأمم المتحدة. وأعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أن عدد المتضررين من جراء الزلزال بلغ نحو 26 مليون شخص وأطلقت نداء لجمع 42,8 مليون دولار لتمويل الحاجات العاجلة على الصعيد الصحي. في غضون ذلك انتشل عناصر إنقاذ رضيعا وفتاة على قيد الحياة من تحت الأنقاض قبل فجر أمس بعد قرابة أسبوع من الزلزال الهائل ويظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأناضول التركية للأنباء على تويتر، انتشال فتاة تبلغ 13 عاما من تحت الأنقاض في غازي عنتاب بتركيا، بعد انقضاء مهلة 72 ساعة التي تعتبر حاسمة لعمليات الإنقاذ. وفي محافظة هاتاي (جنوب) عُثر على الرضيع حمزة البالغ سبعة أشهر، على قيد الحياة أيضا، تحت لوح حيث أمضى أكثر من 140 ساعة، على ما ذكرت وكالة «إخلاص» للأنباء ليل السبت الأحد. وسحبت طواقم الإنقاذ امرأة تبلغ 70 عاما تدعى منيكسي تاباك من الأنقاض في محافظة كهرمان مرعش وسط صيحات «الله أكبر» وفق مقطع فيديو بثته محطة «تي آر تي هابر» العامة. وسألت المرأة عندما خرجت إلى النور «هل العالم هنا؟».

وأكدت الوكالة الحكومية لإدارة الكوارث الطبيعية مشاركة حوالى 32 ألف شخص في عمليات البحث والإنقاذ إضافة إلى أكثر من ثمانية آلاف مسعف أجنبي. كذلك ينتشر أكثر من 25 ألف جندي تركي في المناطق المتضررة، وفقا لوزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

