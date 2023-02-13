سدود تركيا.. الحكومة تطمئن وخبراء يحذرون

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اسطنبول- الوكالات: كشف وزير الزارعة التركي وحيد كيريشتي، أمس عن وضع السدود ومحطات الطاقة، بعد الزلزال القوي الذي هزّ البلاد الأسبوع الماضي. وأكد كيريشتي أن «جميع السدود ومحطات الطاقة في البلاد في حالة جيدة ولم تتأثر بالزلزال».

وقال كيريشتي، إن فرقا فنية تقوم بعمليات الفحص والمراقبة للسدود ومحطات توليد الطاقة للتأكد من سلامتها.

وأضاف المسؤول التركي أنه «لا توجد تسريبات سواء في السدود أو المحطات الكهرومائية».

وخلّف الزلزال المدمر حصيلة ثقيلة من الخسائر المادية والبشرية كما خلف جدلا واسعا بشأن سلامة السدود في كل من تركيا وسورية.

وفق خبراء فإن السدود التركية وإن لم تكن السبب المباشر في الزلزال فإنها ساهمت في زيادة قوته لدرجة أصبح معها مدمرا حيث تقع هذه السدود في مناطق نشاط زلزالي خطير ونشط.

يبلغ عدد السدود التركية 579 سدا يتجاوز مخزونها 650 مليار متر مكعب من المياه، ويعد سدا أتاتورك وكيبان الأكبر في البلاد. وحذر خبراء من أن انهيار واحد أو أكثر من السدود العملاقة في تركيا من شأنه إحداث دمار بمناطق شرق سورية وغرب العراق، وأن الجدار المائي الطوفاني قد يجرف مدنا وقرى كاملة.

