الأضرار في تركيا وسورية «بحجم فرنسا»

عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشفت كارولين هولت، مديرة الكوارث والمناخ والأزمات في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر أن المنظمة قامت برسم خرائط صغيرة لحجم المنطقة المتضررة من زلزال سورية وتركيا قائلة «إنها بحجم فرنسا» بحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن». ومنذ أيام والأضرار البشرية والمادية تتراكم في كل من جنوب تركيا وشمال سورية جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، فجر الاثنين الماضي. فقد وثقت الطائرات بدون طيار وصور الأقمار الاصطناعية الحقيقة الصارخة للدمار الواسع النطاق الذي ضرب تلك المنطقة الشاسعة الممتدة بين البلدين. وأظهر حجم الركام المنتشر والمباني التي سويت بالتراب مدى الكارثة الهائل. وتعتبر ولايات كهرمان مرعش وهطاي وأضنة التركية الأكثر تضرراً، لاسيما أن الهزات الارتدادية كانت كبيرة جداً، وقد فاقمت الأضرار، ولاتزال. إذ أفادت بعض التقديرات الأولية التركية بأن 24921 مبنى سكنياً في 10 مدن انهارت أو تضررت بشدة. يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان أعلن سابقا أن عدد المباني المنهارة يقدر بمئات الآلاف. فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المدى البعيد للأضرار والأزمة الإنسانية لم تتكشف بشكل كامل بعد. ولعل تلك الصورة قد تتضح بشكل أكبر حين تنتهي جهود البحث عن ناجين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، ويتحول الانتباه إلى إعادة الإعمار.

الى ذلك قال خوردي دياز عالم الزلازل في معهد برشلونة لعلوم الأرض التابع للمجلس الأعلى للبحث العلمي في إسبانيا إن «الزلزالين اللذين وقعا بولاية كهرمان مرعش التركية هما زلزالان كبيران يفصل بينهما 9 ساعات، وهذه حالة نادرة جدًّا». وأضاف دياز في مقابلة مع وكالة «الأناضول» أن الإحصاءات أظهرت أن الزلزالين كانا الأكبر من نوعهما في تركيا خلال قرن، لذلك يمكن وصف الحالة بأنها «كارثة القرن». وأشار إلى أن العالم يشهد وقوع زلازل بهذا الحجم من 10 الى 20 مرة في العام لكن الزلزال الذي ضرب تركيا كانت له خصائص فريدة من حيث قدرته التدميرية.

ولفت العالم الإسباني إلى أن الزلزالين تسبّبا بخسائر فادحة في المنطقة، لأن مركزهما كان قريبًا جدًّا من السطح بعمق 15-20 كيلومترًا فقط فضلًا عن قربه من المناطق السكنية ذات المباني غير المؤهلة لتحمل هذا النوع من الزلازل. وأردف قائلا «نطلق على الزلازل المشابهة لزلزالي مرعش تسمية الزلازل الضحلة، وهذا النوع يحمل قدرات تدميرية أكبر»، مؤكدا أن إسبانيا شهدت زلزالًا مشابهًا وقع في مدينة لوركا (جنوب) في 11 مايو 2011، ولكن زلزال تركيا كان أشد بألف ضعف من زلزال لوركا في إسبانيا. كما قارن العالم الإسباني بين زلزال مرعش والزلزال الذي ضرب مدينة توهوكو اليابانية في 2011، قائلا إن زلزال مرعش كان عبارة عن زلزالين كبيرين بفاصل 9 ساعات فقط وكمية الطاقة المنبعثة منهما تزيد بمقدار 30 مرة على مثيلتها في اليابان. من ناحية أخرى، قال دياز إن «إسطنبول تعدّ من المناطق التي يصنفها خبراء بين الأماكن المعرضة لحدوث حركات زلزالية». وأضاف أن إسطنبول تتعرض لتهديد واضح للغاية، ومن المتوقع حدوث زلازل كبيرة مماثلة في طوكيو ولوس أنجليس وسان فرانسيسكو وكاليفورنيا.

