دول في «حلقة النار».. 7 بؤر للزلازل في العالم

عربيات ودوليات

تجاوز عدد ضحايا زلزال القرن الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية أكثر من 28000 شخص. بلغت قوة الزلزال 7.8 درجات، وتلته أكثر من 2000 هزة ارتدادية حتى يوم أمس.

وتحدث الزلازل عندما تلتصق صفيحتان تكتونيتان تنزلقان في اتجاهين متعاكسين ثم تنزلقان فجأة. وبحسب موقع «ميل أونلاين» فإن هناك عدة نقاط ساخنة للزلازل في العالم وقد شهدت زلازل أودت بحياة الآلاف، أين تقع تلك النقاط؟

? تركيا.. تقع تركيا في منطقة نشطة زلزاليًا على خطوط صدع رئيسية تحد ثلاث صفائح تكتونية مختلفة، الأناضول والعربية والأفريقية. تندفع الصفيحة العربية شمالًا إلى الصفيحة الأوراسية، وتضغط على صفيحة الأناضول غربًا باتجاه بحر إيجه. وقال أستاذ هندسة الزلازل في جامعة بريستول الدكتور أناستاسيوس سيكستوس لـ«ميل أونلاين»: «هذه منطقة معروفة جيدًا للزلازل العالية». ولفت إلى أن «منطقة حلب وغازي عنتاب شهدت سلسلة من الزلازل المدمرة تاريخيًا، حيث وقع زلزال بنفس الحجم منذ حوالي قرنين من الزمان».

? إيطاليا .. يمكن أن تكون إيطاليا أيضًا عرضة للزلازل. وقد وقع زلزال بلغت قوته 6.2 درجات وأودى بحياة ما يقرب من 300 شخص في بلدة أماتريس والقرى المجاورة في عام 2016.

وتقع شبه الجزيرة الإيطالية بأكملها تقريبًا، وخاصة الجزء الجنوبي منها، بالقرب من الخط الفاصل بين الصفائح الأوراسية والأفريقية التي تتشابك مع بعضها البعض.

وتمتد جبال أبينين، المعروفة باسم العمود الفقري الجيولوجي لإيطاليا، من شمال إلى جنوب البلاد وتحتوي على العديد من خطوط الصدع حيث تلتقي صفيحتان تكتونيتان معًا.

? كاليفورنيا.. تحدث نحو 80 إلى 90% من الزلازل في العالم على طول منطقة تعرف باسم «حلقة النار». وتقع منطقة الكوارث الجيولوجية هذه على شكل حدوة حصان تقريبًا حول حافة المحيط الهادئ. وهي تغطي الساحل الغربي للولايات المتحدة ولا سيما كاليفورنيا - غرب المكسيك وأميركا الوسطى، وغرب أميركا الجنوبية بما في ذلك بيرو ونيوزيلندا واليابان وغيرها.

وكاليفورنيا معرضة للزلازل لأنها تقع على صدع سان أندرياس. ويمتد هذا الصدع ما يقرب من 750 ميلًا عبر ولاية غرب الولايات المتحدة، مع صفيحة المحيط الهادئ على جانب وصفيحة المحيط الهادئ على الجانب الآخر.

وتعيش الغالبية العظمى من سكان كاليفورنيا بالقرب من صدع سان أندرياس، والذي يشكل جزءًا من «حلقة النار» ويمكن حتى رؤيته على الأرض.

? اليابان.. وعلى الجانب الآخر من الحلقة توجد اليابان وهي الدولة الأكثر شهرة بتأثرها بالزلازل.

تقع جزيرة هونشو الرئيسية في اليابان عند التقاطع بين ثلاث صفائح تكتونية أوراسية وفلبينية وصفيحة أميركا الشمالية.

في مارس 2011، تسبب زلزال بقوة 9 درجات قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان في حدوث تسونامي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 18400 شخص.

كما ضرب التسونامي محطة فوكوشيما دايتشي النووية ودمر أنظمة الطاقة والتبريد وأدى إلى انهيار ثلاثة مفاعلات.

لكن اليابان هي أيضًا واحدة من أفضل الدول استعدادًا للزلازل، حيث يتم تدعيم المباني بجدران خرسانية ومفاصل خاصة تخفف الضغط عند اهتزاز الأرض. كما تم بناء ناطحات سحاب بامتصاص الصدمات و«بنية مرنة» تسمح لها بالثني أفقيًا.

? نيوزيلندا.. تقع نيوزيلندا على الحد الفاصل بين لوحين تكتونيين، اللوح الأسترالي وصفيحة المحيط الهادئ، على الرغم من أن الجار الأكبر أستراليا بعيدًا عن الحدود لديه هزات أقل حدة. وسجل أكبر زلزال معروف في نيوزيلندا بقوة 8.2 في وايرارابا عام 1855. وقد نتج عن الحركة على طول صدع في خليج باليزر في الطرف الجنوبي من الجزيرة الشمالية. وقد غير المناظر الطبيعية للعاصمة ويلينغتون.

? الصين.. ورغم أن الصين ليست جزءًا من «حلقة النار»، لكنها في منطقة تلتقي فيها صفيحة المحيط الهادئ والصفيحة الهندية والصفيحة الفلبينية. ولسوء الحظ، فإن ارتفاع عدد المباني منخفضة الجودة والكثافة السكانية تعني أن الزلازل في الصين تؤدي إلى ارتفاع عدد القتلى. وكانت الصين موقعًا لبعض من أكثر الزلازل فتكًا في التاريخ. فقد أسفر زلزال تانغشان عام 1976 عن مقتل 300000 شخص على الأقل، بينما يزعم أن زلزالًا آخر ضرب هاييوان في عام 1920 تسبب في 273400 شخص.

لكن الزلزال الأكثر دموية على الإطلاق حدث في شنشي عام 1556 والذي تسبب بشكل مباشر وغير مباشر في وفاة 830 ألف شخص.

? إندونيسيا.. حدث أحد أكثر الزلازل دموية في العصر الحديث عام 2004، عندما ضرب زلزال بقوة 9.1 درجات قبالة الساحل الغربي لإندونيسيا، أيضًا داخل «حلقة النار».

ووصلت موجات التسونامي إلى 100 قدم وضربت سواحل إندونيسيا وسريلانكا والهند وتايلند.

وأدرجت إندونيسيا، الدولة الأكثر تضررًا، 167540 مواطنًا في عداد القتلى أو المفقودين، رغم أن العدد الإجمالي للقتلى كان حوالي 230 ألفاً. وتحدث الزلازل في إندونيسيا بشكل منتظم جدًا. وأدى زلزال بقوة 5.5 درجات إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة آخرين في إندونيسيا يوم الخميس الفائت، بعد أيام فقط من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسورية.

وبات معلومًا أن معظم الزلازل العالمية تتركز عند حدود الصفائح، لكن لا توجد حتى الآن أي طريقة موثوقة للتنبؤ الدقيق بتوقيت حدوثها أو موقعها وقوتها.

