جثامين ألف سوري تعبر الحدود لدفنهم في بلادهم

عربيات ودوليات

باب الهوى- الوكالات: عبرت مركبات تحمل جثامين مئات السوريين، ممن قٌتلوا في زلزال 6 فبراير من تركيا إلى شمالي غرب سورية، من خلال معبر باب الهوى الحدودي حسبما قال مازن علوش، المتحدث باسم المعبر. وقال علوش لشبكة «سي ان ان» إن جثامين ما لا يقل عن ألف ضحية عبرت من خلال باب الهوى، ليتم دفنهم في بلادهم. وأوضح أن عشرات من المركبات الأخرى تحمل مساعدات ووقوداً أيضا عبرت من خلال باب الهوى لسبت، من بينها 22 شاحنة للأمم المتحدة على متنها مساعدات طبية، و15 شاحنة ملابس ومياه وطعام مقدمة من جمعيات خيرية تركية بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإنسانية التركية.