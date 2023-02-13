إرهابيو «النصرة» يمنعون دخول مساعدات أرسلتها دمشق إلى إدلب!

عربيات ودوليات

دمشق- الوكالات: أفادت مصادر أممية أن تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي التكفيري رفض دخول المساعدات الإغاثية الحكومية السورية إلى مناطق سيطرته شمالي سورية حتى الآن». وبحسب المصادر فإن «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في حلب، راسل الجهات الحكومية المعنية في المحافظة، وطلب منها التريث في إرسال القوافل الإنسانية إلى مدينة سرمدا أقصى شمال غرب سورية». وذكرت أن «المكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في حلب أجّل القافلة المشار إليها إلى إشعار آخر بسبب الظروف اللوجستية لدى الطرف الآخر(جبهة النصرة)» مؤكدةً أن «مندوبي المنظمة الأممية يعملون بشكل حثيث على إقناع قيادات جبهة النصرة بالعدول عن موقفهم الرافض لدخول المساعدات».