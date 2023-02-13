«قمة الحكومات» تحتفي بأكثر 100 شخصية ملهمة

عربيات ودوليات

تستضيف القمة العالمية للحكومات خلال دورتها الحالية لعام 2023 حفل Impact Awards «Time100» بالتعاون مع مجلة تايم الأميركية.

ويجمع الحفل شخصيات عالمية لمناقشة العديد من القضايا الدولية التي ستشكل المستقبل. واستضاف متحف المستقبل في دبي أمس حفل جوائز مجلة «تايم» الأميركية لتكريم الفائزين في قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم وجوائز التأثير الإيجابي برعاية القمة العالمية للحكومات.

ويحتفي الحفل بقادة ومؤثرين من أنحاء العالم قدموا نماذج ملهمة وأسهموا في دفع مسيرة التطور في بلدانهم والعالم إلى الأمام.

